Coronatest an Mittelschule Frammersbach durchwegs negativ

"Durchwegs negativ!" Diese gute Nachricht hat Schulleiter Christoph Rüttiger am Sonntag sofort auf der Schulseite der Mittelschule veröffentlicht. "Wir sind sehr erleichtert. Gleichzeitig bestätigt dies den Sinn der vom Kultusministerium angeordneten Infektionsschutzmaßnahmen an allen bayerischen Schulen. Durch die konsequente Umsetzung und strikte Einhaltung unserer Hygieneregelungen kann die Ausbreitung des Virus eingedämmt werden. Bisher haben wir offensichtlich alles richtig gemacht", ist der Schulleiter zufrieden.

Abschlussprüfungen beginnen

Das negative Testergebnis ist wichtig, denn am Montag beginnen die Abschlussprüfungen an der Mittelschule, zunächst im Wahlpflichtfach Englisch. Daran nimmt der positiv getestete Schüler nicht teil. Laut Schulleiter wird das Gesundheitsamt am Montag entscheidet, ob er am Dienstag die Deutsch- und am Mittwoch die Matheprüfung schreiben darf. Es komme darauf an, ob er Symptome zeigt. Ansonsten werden am Montag die anstehenden schriftlichen Prüfungen zum Qualifizierten Abschluss planmäßig durchgeführt.

Weiterer Serientest

Für sie wurden weitergehende Schutzmaßnahmen getroffen: Alle Schüler der Abschlussklasse schreiben ihre Prüfungen vorsichtshalber in der Turnhalle mit größtmöglichem Abstand von fünf bis sechs Metern. Ins Schulgebäude müssen sie nicht. Bereits am Freitag zur Testung und auch am Montag zur Prüfung mussten die Abschlussschüler separat gebracht und auch wieder von ihren Eltern abgeholt werden, um keinen Kontakt zu den anderen Kinder zu haben. Am Montag wird es als Vorsichtsmaßnahme noch eine weitere Serientestung an der Grundschule und für Kinder der Ganztagsbetreuung geben, weil der positiv getestet Schüler einen kleinen Bruder hat.

Familie negativ getestet

Die ganze Familie wurde bereits negativ getestet. Hintergrund: Der Serientest von 30 Personen am Freitag an der Mittelschule wurde veranlasst, nachdem ein Schüler am Mittwoch von einem Allgemeinarzt auf Covid-19 getestet worden war, weil er Krankheitssymptome entwickelt hatte. Der erkrankte Jugendliche hatte bereits auf Anraten der Schulleitung die gesamte Woche nicht mehr am Unterricht teilgenommen. Am Donnerstagnachmittag lag der positive Befund vor, und das Gesundheitsamt leitete unverzüglich die notwendigen Maßnahmen ein.

