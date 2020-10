Coronapolitik: Landshuts Oberbürgermeister tritt aus FDP aus

Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz ist aus der FDP ausgetreten. Das bestätigte der Rathauschef der niederbayerischen Bezirkshauptstadt soeben dem Bayerischen Rundfunk. Die FDP verliert damit ein ebenso populäres wie bekanntes Parteimitglied in Bayern.

Grund sei die Corona-Politik der FDP

Putz sagte auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks, er habe heute gegenüber dem Vorsitzenden des FDP Kreisverbandes seinen Austritt aus der FDP erklärt und dies anschließend per E-Mail mit sofortiger Wirkung bestätigt. Als Grund nannte er die Kritik der derzeitigen Bundes- und Landes FDP am Corona Krisenmanagement. Das widerspreche seiner persönlichen Meinung stehe diametral entgegen seinem notwendigen Handeln als Oberbürgermeister vor Ort. Durch die Haltung der Bundes- und Landes FDP werde die Spaltung der Bevölkerung weiter verstärkt. Durch zahlreiche Wortmeldung führender Repräsentanten der Partei entstehe in den letzten Wochen der Eindruck, als wolle man aktuell politisches Kapital aus der in Teilen der Bevölkerung vorhandenen "Anti-Corona-Maßnahmen-Stimmung" schlagen. Das könne er so nicht mittragen.

Putz ist seit 2017 Oberbürgermeister der Stadt Landshut

Der gebürtige Österreicher Putz wohnt seit 1982 im Raum Landshut und ist 2012 in die FDP eingetreten. 2017 wurde er überraschend zum Oberbürgermeister der Stadt Landshut gewählt. Bei der Kommunalwahl im Frühjahr stellte sich Putz freiwillig vorzeitig zur Wiederwahl und wurde im Amt bestätigt.

Die Frage nach der neuen Partei und die Folgen für die Stadtpolitik beantwortet Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz im Interview mit BR-Korrespondent Harald Mitterer: