Coronamaßnahmen-Kritiker Pürner will berufliche Rehabilitierung

Nicht ein einziges Mal fällt das Wort "Corona", als vor dem Augsburger Verwaltungsgericht Friedrich Pürner und der Freistaat miteinander ringen. Dabei wäre der Mediziner wohl heute noch Amtsarzt in Landkreis Aichach-Friedberg, hätte es die Pandemie nicht gegeben. So sieht es zumindest Pürner selbst. Er sei im Herbst 2020 nur deshalb von seiner Stelle abberufen worden, weil er immer wieder die Corona-Maßnahmen der Staatsregierung kritisiert hat.

Klage wegen Abberufung und Abordnung

Also reichte der heute 55-Jährige Klage ein. Konkret geht es um die Frage, ob die Abordnung rechtmäßig war und seine Weiterbeschäftigung beim Landesamt für Gesundheit seiner Qualifikation entspricht. "Die Regierung von Schwaben konnte ja nicht mal eine genaue Stellenbeschreibung liefern. Friedrich Pürner wurde Knall auf Fall aus seiner bisherigen Tätigkeit herausgerissen", kritisiert sein Anwalt.

Vertreter des Freistaats: Pürner an anderer Stelle gebraucht

Die Vertreter des Freistaats sehen das anders. Eine neue und wichtige Stelle sei zu besetzen gewesen, bei der es um die Digitalisierung des Gesundheitswesens gegangen sei. Und Pürner sei dafür geeignet gewesen, immerhin sei er schon zuvor beim Landesamt für Gesundheit tätig gewesen, als Leiter der Task-Force Infektiologie. "Einen Schaden hat der Kläger nicht gehabt", so der Vertreter des Freistaats weiter.

Dass Pürner für die Digitalisierung der Gesundheitsämter eingesetzt werden sollte, sei zum Zeitpunkt seiner Abberufung noch gar nicht klar gewesen, entgegnete Pürners Anwalt. "Davon steht in der Abordnung gar nichts drin. Da steht nur, dass jemand mit langjähriger Erfahrung im Gesundheitswesen benötigt wird. Das wurde mit heißer Nadel gestrickt."

Anwalt Pürners: Abberufung mehr als fragwürdig

Die Abberufung sei mehr als fragwürdig gewesen, so der Anwalt weiter. "Am 3.11. hat es ein Gespräch gegeben, am 4.11. ist Dr. Pürner versetzt worden. So besetzt man auf der Ebene doch keine Stellen", kritisierte der Anwalt. Pürner selbst sieht sich beruflich "aufs Abstellgleis" geschoben: "Ich bin politisch verbrannt." Hätte es die Versetzung nicht gegeben, wäre eine höhere Besoldungsstufe leicht zu erreichen gewesen, schildert er vor Gericht.

Kritik an Corona-Maßnahmen der Regierung

Vor und nach seiner Abberufung als Amtsarzt hat der Mediziner immer wieder Corona-Maßnahmen kritisiert, darunter die bayerische Corona-Teststrategie, die Vorgaben für Schulen und Kindergärten sowie die Maskenpflicht. Auch bei der Impfung seien falsche Versprechen gemacht worden. Die Politik entscheide nicht evidenzbasiert, so Pürner. Immer wieder fordert er auf Twitter, dass Gesundheitsminister Lauterbach zurücktreten müssen.

Vorwurf: Gemeinsame Sache mit Corona-Leugnern

In einem Tweet vom Juni schreibt er: "Es ist eine Massenpsychose - und schlimmer als Covid es je sein könnte." In einem folgenden Tweet heißt es: "Viele sind innerhalb kurzer Zeit gealtert, die Gesichter grau und fahl, die Augen müde. Die Schutzmaßnahmen und womöglich auch die Impfung haben das Immunsystem nachhaltig geschwächt." Auch wegen solcher Aussagen wird Pürner vorgeworfen, mit Corona-Leugnern gemeinsame Sache zu machen. Zudem äußere er sich auf Plattformen, auf denen Verschwörungstheorien rund um Corona verbreitet werden, so die Kritik.

Pürner: Volles Gehalt, falsches Arbeitsfeld

Nun ist es nicht so, dass Pürner gefeuert wurde. Er bekommt weiter sein Gehalt. Derzeit werde er als Prüfungsaufsicht für medizinische Berufe eingesetzt. Doch Pürner will nicht irgendeinen Job machen. Das öffentliche Gesundheitswesen sei das Feld, in dem er Expertise habe. Das streiten auch Kritiker des streitbaren Arztes nicht ab. Und deshalb wolle er auch wieder in diesem Bereich beschäftigt werden, argumentiert Pürner.

Freistaat will Pürner nicht als Betreuer der Gesundheitsämter

Bei der Regierung von Oberbayern hat er sich deshalb als fachlicher Betreuer für die Gesundheitsämter beworben. Doch der Freistaat will Pürner nicht auf dieser Stelle. Das wurde bei der Verhandlung offensichtlich. Nur wenn er seine Bewerbung zurückzieht, könne sich der Freistaat eine gütliche Einigung vorstellen, so Pürners Anwalt. Hinzu kommt eine dienstliche Beurteilung im Zuge der Bewerbung. Laut seinem Anwalt ist sie so schlecht ausgefallen, dass sich die Bewerbung allein damit wohl erledigt hat.

Pürner will berufliche Rehabilitierung

Auf die Frage des Richters, warum er sich keine Anstellung als Polizeiarzt oder Gefängnisarzt vorstellen könne, entgegnete Pürner: "Ich habe geführt seit ich 19 oder 20 bin. Man muss doch auch mich fragen, was ich beruflich machen will. Ich dränge auf eine berufliche Rehabilitierung." Nach einer Unterredung beider Seiten wurde nun ein neuer Anlauf für eine gütliche Einigung des Rechtsstreits vereinbart. Bis dahin ruhen die Verfahren.