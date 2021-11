Coronalage: Regener Landrätin erwartet "katastrophalen Winter"

Die Regener Landrätin Rita Röhrl (SPD) sieht angesichts der extrem steigenden Infektionszahlen "einen katastrophalen Winter" kommen. Im Unterschied zum letzten Winter, würden dieses Mal auch Patienten aus Unfällen dazukommen. Skigebiete seien geöffnet, so komme auch eine Welle an Beinbrüchen und Freizeitverletzungen hinzu, sagte Röhrl in einem Pressegespräch an der Arberlandklinik Viechtach.

Landrätin: Lage bald nicht mehr zu bewältigen

Aber das sei dann nicht mehr zu schaffen. "Mir graut vor diesem Winter, der sich offensichtlich anschickt, ein ganz normales Leben vorzugaukeln", so die Landrätin wörtlich, "was es aber bei uns in den Krankenhäusern nicht gibt."

Röhrl rechnet damit, dass die 7-Tage-Inzidenz überall weiter steigen wird. So wie im Landkreis Rottal-Inn werde es schon bald noch mehr Landkreise geben, die über der 7-Tage-Inzidenz von 1.000 liegen. "Wir beginnen uns an diesen Wahnsinn zu gewöhnen, " so die Landrätin, "aber das ist das Gefährliche", denn die Lage sei bald nicht mehr zu bewältigen.

Regen bleibt auch heute unter den Regionen mit den höchsten Inzidenzen Deutschlands. Der Landkreis steht mit dem Wert 885 auf Platz acht.

Personalnot in den Krankenhäusern

Die beiden Kliniken im Landkreis Regen sind - so wie viele Kliniken - jetzt schon an der Belastungsgrenze, betonten die beiden ärztlichen Direktoren der Arberlandkliniken. Alle Intensivbetten in Viechtach und Zwiesel, insgesamt 15, sind momentan belegt, sechs davon mit Coronapatienten. Weitere 24 Coronapatienten liegen auf der Normalstation.

Die Zahl der Intensivbetten könne aber nicht einfach hochgeschraubt werden. Erstens weil es an Personal fehlt, zweitens, weil man dann auch räumlich nur noch eine Art "Feldlazarett" schaffen könne, sagte der ärztliche Direktor in Viechtach, Günther Schmerbeck. Ärzte und Pfleger seien nach den Monaten der Pandemie erschöpft und es gebe immer wieder Kündigungen.

Krankenhauspersonal: Wut auf Ungeimpfte

Gleichzeitig steige beim Personal auch allmählich die "Wut auf Ungeimpfte", betonte Landrätin Röhrl. Von den zuletzt behandelten Corona-Intensivpatienten in Zwiesel und Viechtach waren bis auf einen alle ungeimpft und es treffe nicht nur die Älteren, so die Ärzte. Unter den bisher elf Corona-Todesfällen des zweiten Halbjahrs im Landkreis Regen war zum Beispiel auch eine 46-jährige ungeimpfte Frau, die nur leicht vorerkrankt war.