Coronakrise stärkt regionalen Online-Buchhandel

Auch schon vor Corona hat der Donauwörther Buchhändler Nicolas Greno seine Bücher online angeboten. Umsatz hat er damit aber kaum gemacht, der lag etwa bei ein Prozent, höchstens, sagt er. Seit der Pandemie aber kaufen die Leute bewusst ein, legen mehr Wert auf Regionalität, so seine Erfahrung. Sein Online-Umsatz liegt inzwischen bei zehn Prozent.

Regionaler Online-Handel profitiert in Corona-Pandemie

Viele Kunden hätten offenbar nicht gewusst, dass auch die kleinen Online-Händler den Versand meist kostenlos anbieten. Auch die Bücher seien nicht teurer, hier gebe es ja die Buchpreisbindung, so Greno. Inzwischen seien die Kunden hier aber offener geworden. Viele haben in den vergangenen Monaten ihre Bücher online oder telefonisch bei ihm bestellt, sie sich nach Hause schicken lassen oder im Laden abgeholt. Als das während des ersten Lockdowns nicht ging, hat Greno seinen Kunden die Bücher einfach geliefert, mit dem Rad, zu Fuß, oder mit dem Auto. Damals hat er sich den Slogan "Greno rennt" ausgedacht. Der gelte auch jetzt beim erneuten Lockdown wieder, so der Donauwörther Buchhändler.

"Wenn Kunden nachgefragt haben, ob Greno wieder rennt - dann hab ich gesagt, natürlich laufen wir wieder, auch wenn wir geschlossen haben."

Bestellungen wolle er den Kunden nach Hause bringen, außerdem könne man sie im neuen Donauwörther Stadtladen abholen.

Statt Büchern mehr Mails, Facebook und Instagram

Natürlich liest der Buchhändler weiterhin viel und gerne Bücher. Aber auch mit den sozialen Medien und dem Lesen von Online-Bestellungen verbringt der Donauwörther inzwischen viel Zeit. Da bereits in den vergangenen Wochen tagsüber weniger im Laden los war, habe er sich immer wieder darauf konzentrieren können.

In den sozialen Medien poste er öfter Bilder, gebe eine Buchempfehlung oder schildere seine Erfahrung. Besonders freue es ihn, dass er dadurch auch öfter mit jüngeren Leuten in Kontakt käme. Die würden dann sehen, der kleine Einzelhändler vor Ort könne das ja auch. Die Resonanz sei hier sehr positiv. Damit hat die Corona-Pandemie seinen Alltag als Verkäufer zwar grundlegend geändert - aus seiner Sicht aber zum Positiven.