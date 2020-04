Coronakrise: Reisebürobetreiber demonstrieren in Schweinfurt

Laut Carina Spirk von einem Schweinfurter Reisebüro sind die Teilnehmer alle Betreiber von Reisebüros oder ihre Mitarbeiter. Kunden können nicht teilnehmen. Laut Spirk sind Reisebüros extrem in ihrer Existenz gefährdet.

"Wir sind vom Verdienstausfall doppelt getroffen, da wir seit März keinen Umsatz mehr generieren. Klar können wir unsere Geschäfte öffnen, wir können aber kein Produkt anbieten. Wir schieben Schichten, um Reisen rückabzuwickeln." Carina Spirk, Schweinfurter Reisebüro

Für die Abwicklung zur Rückholung von Reisenden erhalten Reisebüros laut Spirk keinen Cent. Die Reisebüros würden sogar rückwirkend über zurückgeforderte Provisionen für stornierte Reisen ihren Gewinn verlieren.

"Wir müssen für zurückgeforderte Provisionen unsere versteuerten Einkünfte zurückzahlen. Vermutlich gibt es nichts Vergleichbares in der Wirtschaft." Carina Spirk

Mit der Demo möchte die Reisebürobranche laut Spirk gesehen und gehört werden. Sie fordert, dass nicht nur die großen touristischen Unternehmen unterstützt werden, sondern auch der kleine Mittelstand. "Wir brauchen eine Exitstrategie, ein fixes Einkommen von 1.000 Euro und die Übernahme der Sozialversicherungen, eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes, unbürokratische schnelle Soforthilfen, die nicht zurückgezahlt werden müssen, eine Basisunterstützung, dass unser Gewerbe nicht komplett stirbt," sagte Spirk wörtlich.

Bundesweiter Aktionstag

Ähnliche Demoaufrufe gibt es auch in München, Nürnberg und Kempten. Laut Spirk arbeiten in der Reisebürobranche bundesweit zwischen 80.000 und 100.000 Menschen. In mehr als 30 Städten wollen Inhaber und Beschäftigte von Reisebüros, Reiseveranstaltern und Busunternehmen am Mittwoch für einen Rettungsschirm für ihre Branche demonstrieren.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!