Coronakrise: Müllers Mühle mahlt mehr Mehl

Virus bringt Müller mehr Privatkunden

Alle reden von Krise – die Müllers jedoch nicht. Ausgerechnet die Coronakrise beschert dem Familienunternehmen gerade Rekordumsätze. Zwar seien die Lieferungen an die Bäckereien etwas rückläufig, aber dafür gehe das Privatkundengeschäft gerade regelrecht durch die Decke, so Volker Müller.

Seniorchef Heinz Müller nennt unglaubliche Zahlen: so habe man in den letzten Wochen rund 120 Prozent mehr Mehl verkauft als normalerweise im Weihnachtsgeschäft. Und das markiere sonst klar den Höhepunkt des Jahres. Es gebe sogar Supermärkte, in denen der Umsatz des Müller-Mehls um 200 Prozent zugelegt habe.

Der Corona-Effekt stellt Weihnachtsbäckerei in den Schatten

Nein, mit Vernunft lasse sich das nicht erklären, meint der Junior, der mit seinen 50 Jahren so etwas noch nicht erlebt hat. Dass die Menschen offenbar plötzlich ihre Vorliebe für's Brotbacken wiederentdeckt haben, freue einen Müller natürlich.

Aber Grund, größere Vorräte anzulegen, bestehe beim Mehl so wenig wie beim Toilettenpapier. Der Nachschub sei absolut gewährleistet. Schließlich kenne man die Landwirte, sie kämen aus 50 Kilometer Umkreis, meist aus dem Ochsenfurter Gau.

Auch Mehl muss niemand hamstern

Ähnliche Engpässe, wie sie bei der Hefe bereits zu beobachten sind, werde es beim Mehl nicht so bald geben, meint Müller. Auch Vater Heinz wundert sich über den plötzlichen Ansturm und freut sich zugleich über die große Wertschätzung für regionale Produkte. Die Kunden wissen offenbar, was sie an uns haben, meint Heinz Müller: Man kennt sich, man schätzt sich. Und so besinnt sich die Kundschaft in diesen ungewöhnlichen Zeiten offenbar wieder auf das bodenständige Handwerk in ihrer Umgebung.

Ähnliche Situation wie 1945

Nur ein einziges Mal, sagt der fast 80-jährige Senior, habe die Müller-Mühle ähnlich viele Kunden gehabt. Das war 1945.

Nach Kriegsende habe es aber im Gegensatz zu heute tatsächlich einen Versorgungsnotstand gegeben. Deshalb hätten sich damals täglich lange Warteschlangen vor der Mühle in Tauberrettersheim gebildet.

Kalorienreiche Ostern

Sollte all das Mehl, das aktuell verkauft wird, auch wirklich zeitnah verarbeitet werden, verspricht das Osterfest in diesem Jahr äußerst nahrhaft zu werden.

Möglicherweise verbindet sich mit der gestiegenen Backaktivität in der Bevölkerung ja einfach die Hoffnung, sich diese ungewöhnlichen Feiertage etwas zu versüßen - wenn es schon nicht möglich ist, ein Stück Kuchen im Ausflugslokal zu genießen oder das Kaffeekränzchen bei Verwandten zu besuchen.