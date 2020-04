Gewinn bricht ein: Adidas im Krisenmodus

Die Corona-Pandemie hat sich bei Adidas schon früh bemerkbar gemacht: Bereits im Januar ging im wichtigen Markt in China kaum mehr etwas. Deshalb hat der Herzogenauracher Sportartikelhersteller im ersten Quartal einen herben Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Zwar verzeichnet Adidas im ersten Quartal 2020 einen Gewinn von 20 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr 2019 lag dieser im gleichen Zeitraum allerdings noch bei 631 Millionen Euro. Für das laufende zweite Quartal rechnet der Sportartikelhersteller nach eigenen Angaben sogar mit einem Verlust.

Adidas rechnet mit Verlusten

Trotz einer deutlichen Steigerung im Online-Verkauf und einer langsamen Erholung in China, Japan und Südkorea hat die Pandemie den Herzogenaurachern das erste Quartal komplett verhagelt. Auch die Umsätze gingen in den ersten drei Monaten dieses Jahres um 19 Prozent auf 4,75 Milliarden Euro zurück. Adidas verkauft derzeit deutlich weniger und muss in der Not erfinderisch werden, da derzeit mehr als 70 Prozent der eigenen Läden wegen des Virus geschlossen sind.

Badelatschen und Yogamatten statt Fußballschuhe und Tennis-Outfits

Über die Portale im Internet hätten die Adidas-Kunden seit Ausbruch der Pandemie vermehrt Artikel bestellt, die entweder zum Sporttreiben zu Hause geeignet sind wie Yogamatten oder die bequem zu tragen sind - wie die Adilette. Der Badelatschen-Klassiker verzeichnet dem Unternehmen zufolge dreistellige Zuwachsraten.

Sportartikelhersteller im Krisenmodus

Auch beim Umsatz rechnet Adidas im zweiten Quartal mit noch stärkeren Einbußen, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Der Sportartikelhersteller könne auch keine Prognose für das gesamte Jahr 2020 abgeben, in der die Auswirkungen des Coronavirus berücksichtigt seien. "Wir konzentrieren uns derzeit auf die Bewältigung der Situation", erklärt Adidas-Chef Kasper Rorsted.

Milliarden-Kredit für Adidas

Wegen der Corona-Pandemie hat die Bundesregierung dem Sportartikelhersteller einen Milliardenkredit der staatlichen Förderbank KfW genehmigt. Wie Adidas mitteilte, umfasse die Darlehenszusage 2,4 Milliarden Euro.