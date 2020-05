Leere Züge, leere Kassen: Corona bringt Verkehrswende in Gefahr

Die Ausgangsbeschränkungen und die Angst der Menschen vor Ansteckung mit dem neuen Coronavirus ließen in den vergangenen Monaten die Züge und Busse im Freistaat leer werden. Bei der Bayerischen Oberlandbahn (BOB) zum Beispiel saßen teilweise nur ein Zehntel der üblichen Fahrgäste in den Zügen.

Das zum französischen Transdev-Konzern gehörende Bahnunternehmen betreibt mehrere Streckennetze in Oberbayern und Schwaben, auch unter den Marken Meridian und Bayerische Regiobahn. Auch jetzt noch sind die Züge ziemlich leer, nach Angaben des Unternehmens erreichen die Fahrgastzahlen nur 30 bis 40 Prozent der Vorjahreswerte. Praktisch alle Züge fahren inzwischen wieder, ein Großteil der Fahrgeldeinnahmen jedoch fehlt. BOB-Chef Fabian Amini spricht von einem "dramatischen" Rückgang der Passagierzahlen: "Das wirkt sich massiv auf unsere Erlöse aus und ist so auf Dauer nicht durchhaltbar."

Branche fordert Rettungsschirm für bayerischen ÖPNV

Ähnliches berichtet die ganze Branche, etwa auch die städtische Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) und die staatliche Deutsche Bahn. Die bayerischen Verkehrsverbünde und Verkehrsunternehmen fordern deshalb einen Rettungsschirm für den Nahverkehr in Bayern, sie haben dazu bereits Mitte Mai einen gemeinsamen Brief an die Staatsregierung und die bayerischen Abgeordneten verschickt. Ingo Wortmann, Chef der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG und Präsident des Verbands der Verkehrsunternehmen beharrt: "Wenn die Lufthansa gerettet wird, dann wollen wir auch gerettet werden." Wenn keine Hilfsgelder fließen, werde man "sehr intensiv nachdenken müssen", ob die bisherigen Leistungen aufrecht zu erhalten seien.

Bundesverkehrsministerium macht vorerst keine Zusagen

Durch die Auswirkungen der Corona-Krise fehlen allein der MVG 150 bis 200 Millionen Euro. Die Verkehrsministerin Bayerns und die der anderen Bundesländer haben sich prinzipiell hinter die Forderung der Verkehrsunternehmen gestellt – sie aber anstatt selbst Geld zur Verfügung zu stellen zunächst einmal an den Bund weitergereicht. Das CSU-geführte Bundesverkehrsministerium teilt auf BR-Anfrage mit, der Bund habe schon vor der Krise "sehr viel für den ÖPNV getan". Aktuelle Zusagen gibt es jedoch nicht, nur den Satz, dass es das Ziel sei, "die aktuelle Situation gemeinsam zu lösen". Die bayerischen Verkehrsunternehmen hängen mit ihren Finanzproblemen also vorerst in der Luft.

Deutsche Bahn soll auch beim Personal sparen

Für die staatseigene Deutsche Bahn ist man schon einen Schritt weiter. Am Dienstag wurde in Berlin ein so genanntes "Bündnis für unsere Bahn" geschlossen, das den Verzicht auf Entlassungen vorsieht und eine Kapitalerhöhung durch den Bund von mindestens 5,5 Milliarden Euro. Aber die Bahn soll auch neue Schulden machen und fünf Milliarden Euro einsparen, zwei Milliarden Euro davon beim Personal.

Die Eisenbahnergewerkschaft EVG hat das Bündnis mit unterzeichnet. Trotzdem bleibt der Leiter der Münchner EVG-Geschäftsstelle, Isidoro Peronace, skeptisch. Bei der Bahn sei inzwischen ohnehin alles auf Kante genäht: "Unten an der Basis können Sie nichts mehr sparen." Die Dienstpläne seien inzwischen so straff gestaltet, dass nur noch minimale Pausen blieben. Der Gewerkschafter fordert, vor allem in der Führungsebene der Bahn zu sparen.

Zwar verzichtet der Bahnvorstand tatsächlich auf Bonuszahlungen, aber es ist auch schon von längeren Arbeitszeiten und Verzicht auf Lohnerhöhungen für die Belegschaft die Rede. Was problematisch wäre – denn die Bahnbranche klagt ohnehin seit Jahren über Nachwuchsmangel.

Bis die Passagiere zurück sind, könnte es dauern

Vor der Corona-Krise haben Bahnen und öffentlicher Nahverkehr Rekord-Passagierzahlen verzeichnet. Wie lange es dauert, bis sie da wieder sind, ist die Frage. BOB-Chef Fabian Amiri befürchtet, dass auch im nächsten Jahr noch nicht alle ehemaligen Bahnfahrer zurück sind. Trotzdem bleibt er im Prinzip zuversichtlich: "Es braucht eine Lösung, wie wir den Verkehrskollaps gerade in Ballungsräumen vermeiden. Und das wird nur mit dem ÖPNV und mit Alternativen zum Auto geschehen."