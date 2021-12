Coronakonforme Weihnachtstour durch Wolframs-Eschenbach

Unabhängig von Corona und damit verbundenen Hygienemaßnahmen können Spaziergänger durch Wolframs-Eschenbach schlendern und in Weihnachtsstimmung kommen. Seit dem ersten Advent ist der diesjährige Krippenweg eröffnet. Ganz ohne Eintritt und Maske können hier die verschiedensten Krippen in den Fenstern der kleinen Stadt bewundert werden.

Mehr als 70 Weihnachtskrippen

Initiiert hat den Krippenweg Oskar Geidner über den Heimatverein. In diesem Jahr gibt es den Weg das sechste Mal. Von Jahr zu Jahr werden es mehr Krippen - heuer sind es mehr als 70. Zehn der Krippen stammen dabei vom Heimatverein selbst. Der Rest ist von Bürgerinnen und Bürgern, die sie in ihren Fenstern ausstellen. Damit genügend Leute mitmachen, wurden Wurfsendungen in der Stadt verteilt. Allerdings, freut sich Oskar Geidner, ist der Krippenweg fast schon ein Selbstläufer. Die Wolframs-Eschenbacher machen eigentlich schon von alleine mit.

Aus Holz, Stoff oder Kieselsteinen

Die Mehrzahl der Krippen ist selbstgebaut, zum Beispiel aus Holz, Edelstahl oder Stoff. In einer Krippe sind die Figuren sogar aus bemalten Kieselsteinen. Die verschiedenen Krippen in den unterschiedlichen Häuser, machen für Oskar Geidner den Krippenweg aus. So gibt es in einem Fenster auch eine Playmobil-Krippe, in der Metzgerei ein ganzes Miniaturkrippendorf in einer Spanschüssel oder die Heiligen Drei Könige aus mundgeblasenen Glaskugeln.