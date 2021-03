vor etwa einer Stunde

Coronafolgen: Maschinenbau Leicht streicht mehr als 100 Stellen

Maschinenbau Leicht in Hallstadt wird aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten etwa ein Viertel seiner Belegschaft abbauen. Das teilte die Geschäftsführung am Montag mit. Wegen Corona ist das Unternehmen schwer in Straucheln geraten.