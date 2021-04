Coronafälle und Quarantäne: Forchheims Stadträte tagen hybrid

Eine Handvoll Techniker verwandelt die Aula der Forchheimer Ritter-von-Traitteuer-Schule in einen Sitzungssaal. Zig Meter Kabel werden verlegt. Neben der Theke für den Pausenverkauf steht ein Mischpult. Monitore, Mikrofone und Kameras sind installiert, Beamer übertragen die Bilder auf zwei große Leinwände. Die Sitzung des Forchheimer Stadtrats findet hybrid statt. Das heißt: ein Teil der Stadträte sitzt vor Ort in der Halle, der Rest wird per Computer zugeschaltet. In Bayern ist das erst seit dem 17. März erlaubt.

Oberbürgermeister: Kommune muss handlungsfähig bleiben

Mehrere Corona-Fälle haben den Oberbürgermeister der Stadt Forchheim und einige Stadträte in den vergangenen Tagen in die Quarantäne gezwungen. Deshalb hat sich der Stadtrat dafür entschieden, Sitzungen hybrid stattfinden zu lassen. Denn es stehen wichtige Entscheidungen an, der Haushalt für das laufende Jahr muss beschlossen werden, sagt Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD). "Das können wir nicht verschieben, denn wir wollen handlungsfähig bleiben als Kommune."

Sorge um Debattenkultur im Forchheimer Stadtrat

Die Tagesordnung ist umfangreich. Die Fraktionen haben sich im Vorfeld darauf geeinigt, auf die Haushaltreden zu verzichten. Stadträtin Kerstin Neubauer (SPD) ist gespannt, wie es laufen wird. "Eigentlich ist ja die Debatte das Schöne. Man hat auch Gefühle, bei dem, was man sagt. Und ich weiß nicht, ob das alles in dieser Hybridsitzung zu sehen und zu spüren sein wird."

Nur die Stadträte dürfen zusehen

15 der 40 Stadträte sitzen in der Aula, der Rest ist zugeschaltet. Die Einstellungsprobleme am heimischen Laptop sind mit vereinter Hilfe der Stadtratskollegen und der Techniker im Hintergrund schnell gelöst. Die Übertragung können übrigens nur die Mitglieder des Stadtrats sehen. Eine Hybridsitzung ist kein Stadtrats-Fernsehen, bei dem sich jedermann zuschalten kann. Das ist nicht erlaubt.

Zeitraubende Online-Abstimmung

Schnell wird die Tagesordnung abgearbeitet. Die meisten Punkte sind in den Ausschüssen bereits vorberaten, die Stadträte müssen nur noch ihre Zustimmung erteilen. Im Saal ist es einfach, die gehobenen Hände zu zählen. Doch im Onlineraum muss der Oberbürgermeister jeden Stadtrat einzeln aufrufen.

Räte sehen Verbesserungsbedarf bei Hybrid-Sitzungen

Der Haushalt ist mit großer Mehrheit verabschiedet. Nach fast drei Stunden ist die Sitzung vorbei. Sie war ungewohnt, sagen die Stadträte. Vor allem fehlte es ihnen, dass sie sich kurzfristig mal mit den Kollegen besprechen konnten, wenn im Verlauf der Sitzung neue Gesichtspunkte aufgetaucht sind, beklagt Stadtrat Thomas Werner. "Außerdem wäre es schön, wenn man die Abstimmungen anders machen könnte. Wenn man ein Kästchen hätte, wo man zur Abstimmung draufdrückt."

Ob es so ein Gerät oder ein Softwaretool geben wird, ist offen. Das Fazit der Stadträte: Es gibt noch Verbesserungsbedarf. Aber hybrid zu tagen ist möglich. Auch wenn sie alle darauf hoffen, dass jetzt schnell geimpft wird und sie sich spätestens im Herbst wieder zu ganz normalen Sitzungen treffen können.