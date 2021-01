Coronabedingt: Stadionsprecher kommentiert vor leeren Rängen

Während im Sport die Amateure pausieren, können die Profis spielen. Aber nur vor "Geisterkulisse". Trotzdem sind überall die Stadien- und Hallensprecher im Einsatz, um wenigstens ein bisschen Normalität beim Spiel zu haben.

Statt Fans nur Pappaufsteller auf den Rängen

Für die Menschen an den Mikros ist es nicht einfach, wenn statt Fans nur Pappaufsteller im Stadion sind. Statt eines lauten Hexenkessels, wie man ihn vom Eishockey gewöhnt ist, herrscht Stille. Die einzige laute Stimme kommt vom Stadionsprecher, denn die Spieler konzentrieren sich auf das Match:

"Der Einzige, der dann auch schreit - ich hoffe, ich habe dann auch was zum Schreien bei Toren - das bin ich." Peter Schnettler, Stadionsprecher der Straubing Tigers

Seit mehr als 20 Jahren ist Peter Schnettler Hallensprecher der Straubing Tigers. Er liebt die Fans, die Fans lieben ihn. "The Voice", wie er genannt wird, heizt die Stimmung vor dem Spiel normalerweise nochmal richtig an. Jetzt in Corona-Zeiten bleibt sein Sprecher-Fan-Trikot im Schrank, es gibt kein Abklatschen mit dem Tigers-Maskottchen auf dem Eis.

"Man versucht, genauso wie vorher, etwas herüberzubringen - die ganzen Abläufe mit Aufstellung, Einlaufen der Tigers, Starting Six und so. Aber es ist halt eben diese fehlende Kommunikation mit den Fans. Wenn ich was vorgegeben habe, haben das die Fans nachgerufen, Stimmung gemacht. Das fehlt jetzt einfach total." Peter Schnettler, Stadionsprecher der Straubing Tigers

Ohne Zuschauer ist es im Stadion zehn Grad kälter als sonst

Im Stadion ist es jetzt fast zehn Grad kälter als sonst: Es fehlt das Gedränge von über 4.000 Menschen auf den Tribünen: "Ich muss wirklich kurz und knapp sagen, es ist einfach greislig", so Gaby Sennebogen, Geschäftsführerin der Straubing Tigers.

Immerhin aber wird gespielt. Die Straubing Tigers waren einer der letzten Clubs der DEL, der die Zusage für eine Geistersaison ohne Zuschauer gegeben hat. Der Etat wurde um zwei auf rund viereinhalb Millionen Euro reduziert, Werbepartner zahlen weiter und auch Fans unterstützen die Tigers, so gut sie können.

"Für mich ist die nächste Saison fast noch schwieriger zu planen als die jetzige. Ob unsere Zuschauer und unsere Sponsoren das Ganze noch einmal mitmachen würden? Das macht mir wirklich Angst. Einmal geht schon. Aber nochmal? Mit Sicherheit würde es nicht nochmal so gut funktionieren." Gaby Sennebogen, Geschäftsführerin der Straubing Tigers

Den Spielern fehlen die Fans

Die Tigers sind schlecht in die Saison gestartet - vielleicht auch, weil ihnen ihre Fans besonders fehlen. Doch an diesem Abend läuft es besser: "Ich hoffe, im Wohnzimmer macht der eine oder andere jetzt seine Ehrenrunde", hofft Peter Schnettler.

Auf den Stadionsprecher verzichten geht nicht - erstens zählt er beim Eishockey zum Schiedsrichter-Team und zweitens soll es für die Mannschaften ja Spiel und nicht Training sein. Trotzdem sagt Peter Schnettler: "Ohne Fans bin ich auch einfach nur die Hälfte wert."

Denn nach einem Heimsieg über die leere Tribüne gehen - ohne Abklatscher, Schulterklopfer und Mini-Ratsch - das hat Peter Schnettler vor Corona noch nie erlebt.