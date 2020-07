Corona-Ausbruch nach privater Feier im Allgäu

Die Spur mehrerer neuer Corona-Fälle in Bayern führt zurück nach Memmingen. Wie die Stadt Memmingen bestätigte, hatte dort eine private Feier im Vorhof einer Moschee stattgefunden. Dort haben sich wohl mehrere Menschen aus verschiedenen Teilen Bayerns mit dem Coronavirus angesteckt. Der Fall zeige aber auch: Bisher funktioniere die Rückverfolgung der Infektionskette.

Landkreis Unterallgäu: Zwölf Fälle

Im Landkreis Unterallgäu gibt es derzeit zwölf aktive Corona-Fälle, neun davon stehen laut Landratsamt in direktem Zusammenhang mit der privaten Feier in Memmingen. Da sich auch zwei Kinder angesteckt haben, wurde der Kindergarten in Hawangen komplett geschlossen, in einer Schule in Markt Rettenbach musste die Hälfte einer Klasse in Quarantäne. Das Gesundheitsamt hat alle Kinder, Erzieherinnen und Lehrer testen lassen: Die Testergebnisse sind bislang alle negativ.

Aschaffenburg: 82 Personen in Quarantäne

Die Familienfeier hat allerdings auch Auswirkungen auf die Landkreise Passau und Aschaffenburg. In Aschaffenburg befinden sich nach Angaben der Stadt 82 Personen in Quarantäne. Eine Kindergartengruppe in Leiden und ein Hort in Schweinheim wurden geschlossen. Auch in einer dezentralen Flüchtlingsunterkunft gelten für alle Bewohner Ausgangsbeschränkungen. Nach Angaben der Stadt haben sich dort vier Erwachsene und zwei Kinder bei dem Fest angesteckt.

Kreis Passau: sechs Personen infiziert

Im westlichen Kreis Passau wurde eine Familie getestet, nachdem das Gesundheitsamt von den Allgäuer Kollegen über den Corona-Ausbruch informiert worden war. Der Test ergab: Sechs Personen sind infiziert, darunter drei schulpflichtige Kinder. Wie das Landratsamt mitteilt, geht es den Betroffenen mehrheitlich gut, ein Erwachsener musste vorübergehend in stationäre Behandlung. Weil die erkrankten Kinder in der Schule waren, wurden am Donnerstag 39 Kinder aus drei Klassen der Mittelschule Vilshofen sowie fünf Lehrer für 14 Tage in Quarantäne geschickt. Kinder und Lehrer wurden abgestrichen, die Testergebnisse liegen noch nicht vor.