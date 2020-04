Corona-Zwischenbilanz der Passauer Geschäftswelt

Seit Wochen legt das Coronavirus das öffentliche und wirtschaftliche Leben lahm. Die Staatsregierung verkündete nun erste Lockerungen der Beschränkungen. Gärtnereien zum Beispiel dürfen ab nächster Woche ihre Läden wieder öffnen, kleinere Geschäfte ab übernächster Woche. Eher trist dagegen die Aussichten für die Gastronomie.

Lokalbesitzer bangen um Existenz

Wann Restaurants, Cafés und Biergärten in Betrieb gehen können, ist völlig unklar. Viele Lokalbetreiber bangen um ihre Existenz. Das kleine Restaurant von Simon Hennings in der Passauer Innenstadt ist geschlossen. Dafür liefern Fahrradfahrer seine asiatischen Spezialitäten aus: Essen auf Rädern. Angepriesen über Facebook und Instagram. Seine Umsätze bewegen sich bei etwa 40 Prozent des normalen Umsatzes, erzählt er und das nur, weil er viel Arbeit und Energie reinstecke. Über Ostern stand er durchgehend in der Küche. Auf die beantragte Soforthilfe wartet er noch und darauf, dass er sein Lokal endlich wieder aufmachen kann.

Szene-Cafe "außer Betrieb"

Auch bei Stefan Bauer steht momentan alles still. Sein Szene-Cafe in der Innenstadt ist "außer Betrieb" und die Unsicherheit groß: "Wenn man nicht weiß, wann man wieder aufsperren darf, kann man nicht planen. Ich kann mit den Mitarbeitern nicht planen. Was sollen meine 450-Euro-Kräfte sagen, die stehen auf der Straße." Staatliche Hilfen habe er bekommen, sagt er: 15.000 Euro. Damit könne er anfallende Mieten und Rechnungen bezahlen. Noch wichtiger aber wäre, dass er sein Lokal wieder öffnen darf.

Gärtnereien vielleicht noch zu retten

Roland Trinkaus ist dagegen die Erleichterung anzusehen. Er darf am Montag seine kleinere Gärtnerei in Tiefenbach wieder aufmachen. Vielleicht kommen Gärtner mit einem blauen Auge davon, hofft er. Ein Drittel seiner Frühjahrsware musste er auf den Kompost werfen - knapp 8.000 Pflanzen. Mit einem Lieferservice hielten sich die Einbußen allerdings in Grenzen. Auch er hat einen staatlichen Zuschuss bekommen: 6.500 Euro. Das sei ein Tropfen auf den heißen Stein, erzählt er, aber es helfe definitiv. Vielleicht ist die Saison für die Gärtner noch zu retten.