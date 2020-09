Corona: Zwei Altenheim-Bewohner in Kaufbeuren gestorben

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Altenheim in Kaufbeuren sind zwei weitere Bewohner der Einrichtung an den Folgen der Infektion gestorben. Es handele sich um zwei Frauen, die beide an erheblichen Vorerkrankungen gelitten hätten, teilte Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU) auf seiner Facebook-Seite mit. Damit zählt die Stadt acht Menschen, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben sind. Schon vor einer Woche war der erste Bewohner des Heims gestorben.