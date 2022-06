Corona-Zwangspause vorbei für Volksmusikspektakel "Drumherum"

Offiziell eröffnet wird das bayernweit bekannte Festival "Drumherum" heute Abend mit einem Konzert vom "SeppDeppSextett" in der Traktorenhalle des Regener Landwirtschaftsmuseums. Es ist ausverkauft. Aber sonst muss man sich bis Pfingstmontag keine Gedanken mehr über Karten und Eintritt machen: Denn das "Drumherum" ist dafür bekannt, dass man gratis rein darf.

Bühne frei in der ganzen Innenstadt

Gespielt, gesungen und getanzt wird von Freitagnachmittag bis Pfingstmontagabend auf 13 Freiluftbühnen, in zwei Wirtshaussälen und auch sonst an allen Ecken und Enden in der gesamten Innenstadt. Denn wer mag, kann einfach seine Instrumente auspacken und loslegen, zum Beispiel im weitläufigen Kurpark der Stadt, in irgendeinem Hinterhof oder an der nächsten Straßenecke.

Mehr als 1.750 Musikanten und Musikantinnen aus ganz Bayern und dem Rest der Welt haben sich angemeldet, die rund 800 Auftritte bestreiten wollen – von neuerer bis zur ganz traditionellen Volksmusik. Es sind zwar etwas weniger als bei früheren "Drumherums". Vor allem bei den Älteren gingen die Anmeldungen zurück, heißt es von Organisator Roland Pongratz, vielleicht, weil sie doch noch Bedenken haben wegen der Pandemie.

Zuschauer sind "hungrig" nach Live-Volksmusik

Roland Pongratz rechnet über alle fünf Tage hinweg mit insgesamt 50.000 Besucherinnen und Besuchern, also genau so vielen wie vor der Pandemie:

"Die wollen jetzt einfach wieder was erleben. Die wollen Musik erleben, zum Singen gehen, zum Tanzen gehen, auf ein Fest gehen, eine schöne Zeit haben. Das merkt man schon ganz deutlich. Roland Pongratz, Volksmusiker und Organisator des "Drumherum"

Corona-Auflagen gibt es keine mehr. Man hat heuer nur ein paar kleinere Bühnen, wo es eng werden könnte, nicht aufgebaut. Weil man keinen Eintritt zahlen muss, kann jeder, dem es an einer Bühne zu eng wird, ohne weiteres woanders hingehen. Das meiste findet ohnehin im Freien statt.

Auch für nicht eingefleischte Volksmusik-Fans

Neu im Programm ist ein Spaziergang in Weißenstein, einem Dorf bei Regen, bei dem man bei viel frischer Luft Wald-und Wiesenkonzerte erleben kann. Das "Drumherum", das offiziell zum 13. Mal von der Katholischen Erwachsenenbildung im Landkreis Regen veranstaltet wird, gilt als das größte und bunteste Volksmusikfestival Bayerns. Weil alles so unkompliziert abläuft, kommen auch viele hin, die gar keine eingefleischten Volksmusikfans sind.

Vom Kinderdorf bis zur Volksmusikmesse

Begleitend gibt es wieder eine Internationale Volksmusikmesse, wo man zum Beispiel Notenhefte oder Instrumente kaufen kann. 101 Aussteller bieten ihre Waren auf einem großen Kunsthandwerker- und Trachtenmarkt an. Die Stände sind im Freien aufgebaut, vor allem entlang der Bahnhofstraße in Regen. Eine "Wirtshausakademie" bietet Workshops, vom Grundtanzkurs für Anfänger bis zum Singen von Zwiefachen. Für die kleinen Besucher ab fünf Jahren gibt‘s ein "Kinderdorf". Sie können dort basteln, spielen, singen, tanzen und kindgerecht Musik erleben.

Anreise mit Bus und Bahn empfohlen

Die Regener Stadtmitte wird für das Volksmusikspektakel wieder für den Autoverkehr gesperrt. Besuchern wird deshalb die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen, zum Beispiel mit dem Zug. Die Waldbahn setzt von Samstag bis Montag Sonderzugfahrten ein und auch außerplanmäßige Nachtzüge bis nach Mitternacht, bis 0.25 Uhr. Vom Bahnhof Regen zum Kunsthandwerkermarkt sind es nur wenige Minuten zu Fuß. Außerdem fahren aus einigen Orten im Landkreis Regen wie zum Beispiel aus Arnbruck oder Langdorf dreimal täglich Sonderbusse. Für Autofahrer wird in Poschetsried am Stadtrand von Regen ein Park-and-Ride-Parkplatz eingerichtet, von dem aus von Pfingstsamstag bis Pfingstmontag Shuttlebusse hin- und herpendeln. Die genaue Übersicht findet man im Internet auf der Seite www.drumherum.com.