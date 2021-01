Corona-Zwangspause: Frankens Skilift-Betreiber unter Druck

Schneeweiße Pracht im Nürnberger Land. Auf der 1.000 Meter langen Abfahrt des Schloßbergs in Osternohe lernte schon so mancher aus der Region das Skifahren.

Skilift-Betreiber in Osternohe haften mit Privatvermögen

Seit 1987 gibt es den Skilift in Osternohe – entstanden aus einer Initiative von Privatleuten und Gaststätten-Betreibern. Werner Raum ist Geschäftsführer dieser GbR. Viel zu tun gibt es momentan aber nicht. Denn genauso wie in anderen Skigebieten steht auch hier der Skilift still. "Es steckt jeder mit seinem privaten Vermögen drin, mit seinem privaten Geld", erzählt er. Dieses Jahr sei wirklich kurios. Die letzten Jahre habe man immer damit zu kämpfen gehabt, dass es keinen Schnee gebe. Im vergangen Jahr habe es nicht einen Skitag in Osternohe gegeben. Heuer wäre der Schnee nun endlich da, man dürfe aber nicht öffnen. "Es ist schlimm für uns, wenn man mal Skifahren könnte und es geht nicht. Aber ich muss auch sagen, wir machen das alles nebenbei. Bei uns steckt keiner hauptberuflich in der ganzen Geschichte drin."

Corona verschärft schlechte Ausgangslage

Glück im Unglück also. Dennoch verschärft die pandemiebedingte Zwangspause die Situation bei vielen kleinen Skilift-Betreibern, die ohnehin nicht rosig ist. In Osternohe versucht man deshalb schon seit einigen Jahren, das Minusgeschäft "Skilift" abzufedern. Seit 2008 gibt es hier in den Sommermonaten einen Bikepark. "Der hält den Skilift am Leben", sagt Werner Raum.

Kein Skilift in diesem Jahr auf dem Entenberg

Ähnlich prekär ist die Situation am Entenberg bei Leinburg. Skilift-Betreiber Peter Albrecht wirft die Pistenraupe zwar immer mal wieder zur Wartung an. Den Skilift aber hat er in diesem Jahr nicht einmal aufgestellt. "Wir konnten mit der Seilbahnaufsicht verabreden, dass wir die TÜV-Prüfung und Seilbahn-Prüfung um ein Jahr verschieben. Deshalb konnten wir die Kosten ziemlich gering halten für heuer", erklärt er. Andere Kosten allerdings wie zum Beispiel Versicherungen oder die Wiesenpacht würden weiterlaufen. Zumindest die Lohnkosten sind bei Peter Albrecht gleich Null. Denn der Skilift wird seit 1970 als Familienbetrieb geführt und ist mehr Hobby als Einnahmequelle: "Vom 'Lohnen' kann man schon lang nicht mehr sprechen. Ich will aber etwas für die Region machen. Es ist einfach schön, wenn die Kinder am Nachmittag nach der Schule zum Skifahren rauskommen können. Sie brauchen nicht viele Kilometer in die Berge fahren, sie können sich mit den Freunden nach der Schule einfach hier treffen. Und da ist auch so ein kleiner Hang wie bei uns für die Kinder ein Riesenspaß."

Kein Coffee-to-go in Osternohe

Der sich in diesem Jahr mehr aufs Rodeln reduziert. Viel Handlungsspielraum sehen die Skilift-Betreiber momentan ohnehin nicht. Auch wenn in Osternohe zumindest ein To-Go-Geschäft mit Getränken und Imbiss möglich gewesen wäre – als Angebot an Wintersportler und um die Kasse etwas aufzubessern. "Überlegt haben wir uns das natürlich schon", sagt Werner Raum. "Wir haben hier ein kleines Liftstüberl dabei, in dem wir Würste und Kaffee verkaufen könnten. Das könnten wir theoretisch machen, aber ich möchte keinen künstlichen Hotspot produzieren." Denn Menschenmengen sollen in Osternohe vermieden werden.

Hoffnungen ruhen auf dem Frühjahr

Die Winter-Skisaison scheint in Osternohe ohnehin abgehakt. Die Schneekanonen bleiben im Keller. "Wenn ich natürlich wüsste, dass im ganzen Februar noch Winter bei Minustemperaturen herrscht und wir im Februar noch aufmachen dürften, dann würde ich schon Vorbereitungen treffen. Aber auf gut Glück und ins Blaue hinein, Schnee zu machen, das würde erhebliche Kosten verursachen." Stattdessen hoffen die Betreiber auf eine Frühjahrsbelebung nach dem Lockdown – und auf den angeschlossenen Bikepark. Der könnte das defizitäre Wintergeschäft zumindest ansatzweise ausgleichen.