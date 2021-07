Corona-Zwangspause: Box-Weltmeisterin Rupprecht zurück im Ring

Die Anspannung steigt, die Vorfreude auf den ersten Kampf seit mehr als eineinhalb Jahren ist riesig. In der Königsbrunner Eisarena wird die Profi-Boxerin Tina Rupprecht am Samstagabend endlich wieder in den Ring steigen.

Kämpfe coronabedingt verschoben

Bereits im Dezember 2020 war in Berlin ein Kampf geplant. "Das hat dann wegen Corona nicht geklappt, weil da gab es den totalen Lockdown. Dann wurde der Kampf verschoben“, sagt Rupprecht. Dieser hätte dann in Costa Rica stattfinden sollen – doch auch dieser Termin platzte. Auch ein Open-Air-Kampf in Hamburg Mitte Juli fand nicht statt – wegen vieler Auflagen und fehlender Sponsoren.

30.000 Euro: Profi-Boxerin zahlt Kampf selbst

Die Augsburgerin nahm das Ganze dann selbst in die Hand und hat den Kampf in Königsbrunn ohne Promoter oder Manager organisiert – und trägt deshalb auch die Kosten von gut 30.000 Euro. "Beim Profiboxen denken die meisten: die Leute, die im Ring stehen, verdienen auch das Geld. Aber die Kämpfe, die kosten Geld, die müssen bezahlt werden“, erklärt Rupprecht.

Weil es eine Weltmeisterschaft ist, werde das Ganze noch teurer: "Ich muss die Gegnerin und die Flüge bezahlen. Ich muss die ganze Verpflegung bezahlen, nicht nur von ihr, sondern auch von den Offiziellen des Weltverbandes“, sagt Rupprecht.

Früher stand die 28-Jährige bei einem Promoter unter Vertrag, der die Kämpfe finanzierte. Doch Rupprecht war unzufrieden und kündigte die Zusammenarbeit mit dem Promoter auf. "Seitdem mache ich das eben. Es ist mühsam, aber ich bin irgendwo auch mein eigener Chef."

Profi-Boxerin und gleichzeitig Lehrerin

Die 1,53 Meter kleine "Tiny Tina" ist amtierende Weltmeisterin im Minimumgewicht, wiegt also weniger als 46 Kilo. Sie lebt vom Profi-Boxen und hatte das Glück, dass ihr in der Corona-Krise die Sponsoren treu geblieben sind. Dafür sei sie sehr dankbar, sagt Rupprecht. Aber: Die 28-Jährige arbeitet parallel noch als Lehrerin - ohne das Geld ginge es nicht.

Weltmeisterkampf gegen Mexikanerin

Am Samstag tritt Tina Rupprecht gegen die 32-jährige Mexikanerin Katia Gutiérrez an. Eine Gegnerin, die ihr alles abverlangen wird, sagt Rupprecht, wahrscheinlich über die volle Distanz, also alle zehn Runden.

Auch für die Mexikanerin, die als Sportlehrerin an einer Universität arbeitet, ist es der erste Kampf seit November 2019. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz zeigte Gutiérrez sich sehr respektvoll vor der "Championesse" Rupprecht, aber auch sehr angriffslustig. Sie wolle den Weltmeistertitel nach Mexiko holen.

450 Zuschauer in der Eisarena erlaubt - 13 Profi-Kämpfe

Doch die bislang noch ungeschlagene Rupprecht will ihre Siegesserie nach der Corona-Zwangspause fortsetzen und ihren Weltmeistertitel verteidigen. Und das auch vor Zuschauern, bis zu 450 sind in der Halle erlaubt. Für die Augsburgerin wird es ein Heimspiel: "Ich weiß, dass ganz viele Leute da sein werden und dass die Leute sich auch freuen, dass endlich wieder was ist, wo man hingehen kann, wo man mich anfeuern kann. Und das ist schön.“

Neben Rupprechts Kampf gegen Gutiérrez wird es am Samstag noch zwölf weitere Boxkämpfe in der Eisarena zu sehen geben, unter anderem mit der Augsburger Boxerin Cheyenne Hanson.