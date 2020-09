Corona-Zwangspause: Ab Montag Schulbetrieb am Röntgen-Gymnasium

Corona-Pandemie: Aktuelle Informationen zur Lage in Unterfranken finden Sie hier.

Ab kommendem Montag (21.09.20) herrscht wieder Schulbetrieb am Röntgen-Gymnasium in Würzburg. Wie das Landratsamt Würzburg berichtet, dürfen alle Schüler und Schülerinnen sowie Lehrerinnen und Lehrer zum Unterricht kommen, die ein negatives Testergebnis haben.

Positiv Getestete ebenso wie Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt

Die positiv Getesteten bleiben dagegen weiterhin in Isolation. Außerdem bleiben die Klassen der positiv Getesteten, alle Kinder der Jahrgangstufe, die in geschlossenen Räumen klassenübergreifenden Unterricht mit den Betroffenen hatten, sowie alle direkten Kontaktpersonen derzeit in Quarantäne.

Zweite Testreihe geplant

Geplant ist eine zweiter Test für sie in den kommenden Tagen. Ebenfalls zum zweiten Mal getestet werden Schulkinder sowie Lehrkräfte, die inzwischen Symptome zeigen. Erst nach einem negativen Testergebnis dürfen diese wieder die Schule besuchen – bis dahin bleiben auch sie in Quarantäne.

Unterricht für eine Woche ausgefallen

Wegen zwei bestätigter Coronavirus-Infektionen - eine Lehrkraft und ein Schulkind - und mehrerer Verdachtsfälle war das Röntgen-Gymnasium am Montag (14.09.20) geschlossen worden. Das hatte das Landratsamt bereits am Sonntagabend mitgeteilt. Alle rund 850 Schüler und etwa 100 Mitarbeiter des Röntgen-Gymnasiums wurden am Montag in einer eigens eingerichteten Teststation am Dallenbergbad getestet. Dazu wurde auf dem Parkplatz ein mobiles Testzentrum errichtet.