Corona-Zusammenhalt: Dorf spielt jeden Abend kleines Konzert

Seit dem 20.März versammelt sich abends um 19 Uhr nach dem Abendläuten der beiden Katharinenkirchen ein gutes Dutzend Bläserinnen und Bläser in dem kleinen Dorf Thansüß im Landkeis Amberg-Sulzbach. Vor ihren Häusern spielen sie gemeinsam zwei Abendlieder auf ihren Instrumenten: "Der Mond ist aufgegangen" und "Herr, bleibe bei uns".

Menschen kommen angefahren oder lauschen vom Fenster aus

Heinrich Müller steht dabei auf dem Dorfplatz und dirigiert die Posaunisten, alle an verschiedenen Orten, damit in Zeiten von Corona der Abstand eingehalten wird, erklärt der Leiter des Evangelischen Posaunenchors auf BR-Anfrage.

Sogar eine Bäuerin spiele mit, vom Freiluftstall aus. Die Menschen öffnen dann ihre Fenster und hören von ihren Hofeinfahrten aus zu, erzählt Müller. Jeden Abend seien es mehr geworden, die dem Spektakel folgten.

Mittlerweile fahren sogar Menschen aus der Umgebung mit dem Auto vorbei, um dem Konzert zu lauschen, erzählt Müller: "Sie filmen uns mit dem Handy und klatschen anschließend Applaus".

Statt Trübsal blasen, Hoffnung verbreiten

In das Konzert mit eingestimmt hätten auch die katholischen Mitbrüder und -schwestern, sie spielten auf Flöten und Akkordeon von ihrer Kirche aus. Die Idee sei während der Coronakrise und der deswegen verhängten Kontaktsperre entstanden.

Statt Trübsal zu blasen, wolle man Hoffnung verbreiten. "Es ist ein wunderbares Zeichen von Solidarität und Gemeinsamkeit", so Müller.

Theorie des Dirigenten: Ritual schützt Dorf vor Corona

Der Dirigent hat eine Theorie: Dass es in dem 500-Seelen Dorf bisher noch keinen einzigen bekannten Corona-Fall gegeben habe, habe mit dem abendlichen Bläser-Konzert zu tun. "Das schützt uns vielleicht ein bisschen", meint Heinrich Müller.

Ostersonntag: Müller spielt mit weit geöffneten Türen auf Kirchenorgel

Am Ostersonntag will sich der Leiter des Evangelischen Posaunenchors um 10 Uhr an die Kirchenorgel setzen und das Lied "Christ ist erstanden" spielen - die Türen dabei weit geöffnet, sodass der Klang nach draußen dringen kann zu den Menschen.

Die Posaunisten werden ihn dabei begleiten - allerdings weiterhin mit Abstand, weiträumig auf dem Dorfplatz verteilt. Und auch danach wird das Ritual fortgesetzt: "Wir spielen so lange uns Corona in Atem hält."