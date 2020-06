Corona zum Trotz: Niederbayern gründen Start-Up

Viele Firmen bangen seit der Corona-Krise um ihre Existenz, doch ein junges Ehepaar aus Künzing im Landkreis Deggendorf hat gerade jetzt ihr eigenes kleines Unternehmen gegründet: Das Start-Up "Da Hoizfux" mit Deko-Artikeln wie Türkränzen für zuhause. Auf die Geschäftsidee sind sie dabei per Zufall gekommen – jetzt hilft die ganze Familie mit und das Haus ist zur Produktionsstätte geworden.

Der große Küchentisch ist zum Essen momentan nicht zu gebrauchen, stattdessen stapeln sich allerlei Bastelmaterialien darauf – Holzteile, Deko-Moos, Efeu-Ranken und allerlei bunte Stoffblumen. Gerade klebt Melanie Straßl kleine Birkenscheiben zu einem Kranz zusammen – dieser Türkranz ist momentan ihr Verkaufsschlager.

Nachfrage über Soziales Netzwerk

Dass das so kam, ist reiner Zufall, sagt ihr Mann Robert Straßl. Eigentlich arbeitet er in einer Fabrik, doch seit einigen Wochen ist er wegen Corona in Kurzarbeit. Der Kindergarten hat geschlossen und die zwei kleinen Kinder wollten eben beschäftigt werden.

Robert Straßl sagt über die Anfangsidee des Start-Up: "Ich habe für die Kinder was hergerichtet zum Basteln. Ein paar Osterhäschen zum Anmalen." Seiner Frau haben sie so gut gefallen, dass sie Fotos bei Facebook eingestellt habe. Es folgten erste Nachfragen, ob die Hasen verkäuflich seien. "Und nach und nach ist das entstanden, dass wir das mit dem Hoizfux machen", so Straßl.

"Da Hoizfux" – so haben die beiden Niederbayern ihr Start-Up genannt. Nach Ostern brauchten sie natürlich eine neue Bastelidee. Und weil Melanies Leidenschaft schon immer Kränze sind, war schnell klar: Sie basteln aus viel Holz und kleinen Deko-Elementen Türkränze.