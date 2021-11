Corona-Zahlen in Nürnberg steigen an: Großteil ist ungeimpft

Die Corona-Infektionskurve steigt in diesem Herbst in Nürnberg ungewöhnlich früh nach oben, heißt es. 25 Prozent der Neuinfektionen betreffen vollständig Geimpfte und sind somit sogenannte Impfdurchbrüche. Diese Infizierten berichteten zumeist von einem milden Verlauf, so Dr. Katja Günther, medizinische Leiterin des Nürnberger Gesundheitsamts.

Günther appelliert, Impfangebote wahrzunehmen

75 Prozent der neuen Fälle beträfen Ungeimpfte beziehungsweise Menschen, die keine Angaben zum Impfstatus machten, so die Stadt. Günther ruft dazu auf, die städtischen Impfangebote wahrzunehmen: "Im Unterschied zu 2020 haben wir mit den Impfstoffen ein hochwirksames Mittel in die Hand bekommen, das im Fall einer Infektion vor schweren Verläufen und dem Tod schützt!", heißt es in der Mitteilung.

Unterdessen bereitet sich das Gesundheitsamt in personeller Hinsicht auf einen weiteren Anstieg der Infektionen im Spätherbst und Winter vor. Die steigenden Zahlen sorgen laut Mitteilung für eine deutliche Steigerung des Arbeitsaufkommens pro Mitarbeiterin und Mitarbeiter. Man arbeite an einem Konzept, das "beim Kontaktpersonen-Management auf die verantwortungsvolle Mitwirkung der Infizierten" baue.

Mehr Eigenverantwortung bei Kontaktverfolgung gefragt

Durch die beschlossenen Änderungen der Kontaktverfolgungsstrategie im Freistaat konzentriert sich das Gesundheitsamt bei der Ermittlung von Kontaktpersonen nun auf Haushaltsangehörige von Infizierten und vulnerable Bereiche, also etwa auf Pflegeheime oder Gemeinschaftsunterkünfte.

Es sei dadurch mehr Eigenverantwortung bei den Infizierten notwendig. Sie müssten sich unmittelbar nach einer Positivtestung selbstständig in Quarantäne begeben und ihre engen Kontaktpersonen über ihre Erkrankung unverzüglich informieren, so das Nürnberger Gesundheitsamt.

Informationen rund um die Themen Kontaktpersonen und Quarantäne erhalten Bürgerinnen und Bürger unter auf der entsprechenden Webseite des Stadtportals zu Corona oder telefonisch beim Gesundheitsamt unter der Telefonnummer 0911 / 2 31 106 44. Diese ist von Montag bis Sonntag von 8.30 bis 16.00 Uhr erreichbar.