Corona-Zahlen: Dingolfing-Landau drohen verschärfte Maßnahmen

Wegen steigender Infektionszahlen drohen im niederbayerischen Landkreis Dingolfing-Landau ab Montag wieder strengere Corona-Einschränkungen. Der Landkreis liegt am Freitag mit einer Inzidenz von 64,1 den zweiten Tag in Folge über dem Wert von 50, der laut der geltenden bayerischen Verordnung ausschlaggebend für einschränkende Corona-Maßnahmen ist. Sollte der Wert wie erwartet morgen erneut die 50er-Marke überschreiten, gelten ab Montag neue Regelungen für den Landkreis. Das gab das Landratsamt am Freitag bekannt.

Neue Regelungen würden ab Montag gelten

Folgende Regelungen würden bei einer Überschreitung am Samstag von 50 ab Montag in Kraft treten: Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum und privat genutzten Flächen ist nur mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes sowie zusätzlich den Angehörigen zweier weiterer Hausstände mit maximal zehn Personen gestattet. Kinder unter 14 sowie Geimpfte oder Genesene bleiben für die Gesamtzahl außer Betracht.

Private und öffentliche Veranstaltungen sind bis 25 Personen innen und 50 Personen im Freien zugelassen. Bei privaten Veranstaltungen - etwa Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern – werden Geimpfte und Genesene nicht mitgerechnet, bei öffentlichen Veranstaltungen wird einschließlich Geimpfter und Genesener gerechnet. Ungeimpfte benötigen in jedem Fall einen Negativtest.

Sport und Freizeit von Einschränkungen betroffen

Kontaktfreier Sport ist ohne Testnachweis in Gruppen von bis zu zehn Personen oder unter freiem Himmel bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren erlaubt. Ungeimpfte Besucher von Sportveranstaltungen oder ungeimpfte Sportler aus Gruppen, die größer als zehn Personen sind, brauchen einen Test. Das gilt auch für ungeimpfte Besucher von Freizeitparks, Indoorspielplätzen, Freizeiteinrichtungen, Badeanstalten, Hotelschwimmbädern, Thermen, Wellnesszentren, Saunen und Spielhallen.

Nicht geimpfte Gäste der Gastronomie aus mehreren Haushalten an einem Tisch benötigen einen Testnachweis. Auch Besucher von Kulturveranstaltungen, Kinos, Theatern, Konzerthäusern oder Bühnen ohne Impfschutz müssen einen Test vorweisen. Die Testergebnisse dürfen nicht älter als 24 Stunden sein und müssen in schriftlicher oder digitaler Form vorliegen. Selbsttests müssen vor Ort unter Aufsicht des Betreibers durchgeführt werden. Für Kinder unter sechs Jahren ist kein Test nötig. Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht ausgenommen.

Anstieg der Zahlen wegen Reiserückkehrern

Für den Anstieg der vergangenen Tage im Landkreis Dingolfing-Landau waren laut Behörde vor allem Reiserückkehrer verantwortlich. Überwiegend aus Kroatien, aber auch Mazedonien, Tschechien, Polen und Rumänien. Daraus resultierten dementsprechend viele Folgefälle im familiären Umfeld. Leider seien bisher auch schon zwei Fälle aus dem kroatischen Festival "Bavaria goes ZRCE" bekannt, von dem aktuell mehrere bayerische Landkreise betroffen sind. In diesem Zusammenhang appelliert das Landratsamt an alle Teilnehmer dieses Festivals aus dem Landkreis, sich dringend mit einem PCR-Test testen zu lassen.