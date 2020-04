Corona: Zahl der Neu-Infektionen geht in der Oberpfalz zurück

In der Oberpfalz wurden von Donnerstag auf Freitag (17. April, 10 Uhr) 91 Neu-Infektionen registriert. Im Vergleichszeitraum zuvor waren es noch 103 Neu-Infektionen. Insgesamt sind in der Oberpfalz 4.040 Menschen an Covid-19 erkrankt, 174 Menschen sind an dem Virus gestorben.

Mitterteich weiterhin bundesweit am schwersten betroffen

Laut der Statistik des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen ist der Landkreis Tirschenreuth mit der Stadt Mitterteich bayern- und bundesweit am schwersten von der Corona-Pandemie betroffen. Nach den LGL-Zahlen kommen hier statistisch 1.428 Infektionen auf 100.000 Einwohner. Das liegt um das gut fünffache über dem bayerischen Durchschnitt (279 Infektionen pro 100.000 Einwohner). Insgesamt wurden im Landkreis Tirschenreuth 1.035 Kranke registriert. Das sind 14 mehr binnen 24 Stunden. In absoluten Zahlen steht der Landkreis Tirschenreuth mit 1.035 Infektionen weiterhin an vierter Stelle in Bayern hinter der Stadt München (4.906), dem Landkreis Rosenheim (1.704) und dem Landkreis München (1.125). An fünfter Stelle folgt der Landkreis Freising (880 Fälle).

Meisten Neu-Infektionen in Neumarkt und Neustadt an der Waldnaab

Stärker als im Landkreis Tirschenreuth ist mit 17 Neu-Infektionen die Zunahme im Landkreis Neumarkt (jetzt 256 Fälle) und im Landkreis Neustadt an der Waldnaab (+16 auf 628 Infektionen). Dieser Landkreis ist mit statistisch 666 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner in der Oberpfalz am zweitstärksten betroffen. Eine hohe Infektionsquote hat auch die Stadt Weiden mit fünf Neu-Infektionen (jetzt 230 Fälle). Hier kommen statistisch 541 Infektionen auf 100.000 Einwohner.

Amberg: Geringste Corona-Belastung

Neu-Infektionen auf niedrigem Niveau registrierten in der Oberpfalz die Landkreise Amberg-Sulzbach (+14 auf 355), Schwandorf (+8 auf 373), Regensburg (+7 auf 375 Fälle) und Cham (+4 auf 361). Zunahmen meldeten auch die Städte Regensburg (+6 auf 369) und Weiden (+5 auf 230 Fälle). Keine Neu-Infektion gab es wieder einmal in der Stadt Amberg (58 Fälle). Damit weist die Stadt Amberg die geringste Corona-Belastung auf. Hier kommen statistisch 138 Erkrankungen auf 100.000 Einwohner. Ebenfalls unterdurchschnittlich betroffen sind die Landkreise Neumarkt (192 Fälle pro 100.000 Einwohner) und Regensburg (194 Fälle pro 100.000 Einwohner).