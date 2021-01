Corona: Wunsiedel verhängt Besuchsverbot in Seniorenheimen

Der 7-Tage-Inzidenzwert ist in Wunsiedel auf 329 pro 100.000 Einwohner gestiegen. Deshalb hat das Landratsamt eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Besuche in Senioren- und Pflegeheimen sind ab sofort untersagt. In den Einrichtungen sei aktuell eine Häufung der Corona-Fällen zu beobachten, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes. Erlaubt seien nur noch Besuche von Sterbenden.

Landratsamt Wunsiedel schaltet Hotline für Impftermine frei

Wer sich gegen Corona impfen lassen will, kann sich über die Hotline des Landratsamtes anmelden. Zunächst sollen sich nur Personen melden, die älter als 80 Jahre sind. Die Anmelde-Hotline ist täglich zwischen 10.00 und 14.00 Uhr erreichbar. Alternativ kann man sich auch per E-Mail auf eine Warteliste setzen lassen.

Fehlender Impfstoff verzögert Impfstart

Der für Dienstag geplante Start des Impfzentrums kann nicht stattfinden. Das Personal stehe bereit, aber es fehle der Impfstoff, teilte die Sprecherin des Landratsamtes dem BR mit. Wann mit der Lieferung der Impfdosen zu rechnen ist, sei jedoch ungewiss.