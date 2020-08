Corona: Wo man sich im Großraum München testen lassen kann

Die Einrichtung neuer Testzentren ist Folge eines Beschlusses der Staatsregierung. Demnach soll bis Anfang September in jeder kreisfreien Stadt und in jedem Landkreis in Bayern ein Corona-Testzentrum in Betrieb genommen werden. In den "Bayerischen Testzentren" kann sich jeder kostenlos testen lassen.

Ziel: Frühzeitige Entdeckung von Infizierten

Bei der Maßnahme geht es darum Infektionen, die sonst unerkannt blieben, zu entdecken und steigende Infektionszahlen möglichst zu verhindern. Dadurch wollen die Gesundheitsbehörden einen reibungslosen Betrieb in Schulen und Kindertagesstätten nach den Ferien sicherstellen.

Im Großraum München gehen dieser Tage folgende neue Corona-Testzentren in Betrieb bzw. werden reaktiviert:

Landkreis Dachau: Volksfestplatz in Markt Indersdorf (ab heute, Montag)

Landkreis Starnberg: ehemaliger Festplatz in Gilching (ab Dienstag)

Landkreis Freising: BRK-Gelände in Marzling (ab Dienstag)

Landkreis Fürstenfeldbruck: Gewerbegebiet Hasenheide in Fürstenfeldbruck (ab Dienstag)

Landkreis Erding: Medizinisches Versorgungszentrum am Personalwohngebäude des Klinikums Erding, Screeningstelle am Schwimmbad Erding (beides bereits in Betrieb)

Landkreis Ebersberg: früheres Kreissparkassengebäude in Ebersberg (bereits in Betrieb)

Stadt München: Theresienwiese, Hauptbahnhof, Flughafen (alle bereits in Betrieb), BR-Anfrage zu Testungen am ZOB läuft noch

Landkreis München: dezentrale Teststruktur - aktuell betreibt etwa die Hälfte aller Landkreiskommunen Testzentren; manche haben sich auch zu zweit oder dritt zusammengeschlossen bzw. sind gerade dabei, Testzentren aufzubauen.

Wer Symptome zeigt soll zum Hausarzt gehen

Alle Bürgerinnen und Bürger können sich weiterhin bei ihrem Hausarzt testen lassen. Zudem besteht die Möglichkeit, sich an den Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung zu wenden (Tel.: 116117). Personen, die Symptome haben, sollten weiterhin den Hausarzt aufsuchen und nicht zur Teststelle fahren.

Coronavirus: Bei welchen Symptomen benötige ich ärztlichen Rat?