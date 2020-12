Corona-Wintersport: Fichtelgebirge appelliert an Staatsregierung

Das Fichtelgebirge kämpft für eine Öffnung seiner Wintersportgebiete. Mit einem Schreiben, das dem BR vorliegt, wendet sich die Erlebnisregion Ochsenkopf an Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Darin fordern die Unterzeichner von der Staatsregierung den "Mut, die bereits bestehenden Lösungen aufzugreifen und die Rahmenbedingungen für eine die Ausübung von verschiedenen Wintersportarten im bevorstehenden Winter zu schaffen".

Bewährte Hygienekonzepte für Ski- und Sessellifte

Die Nordbayern untermauern ihre Forderung mit den bestehenden Hygienekonzepten für die Ski- und Sessellifte, die sich bereits im Sommer bewährt hätten. Man orientiere sich dabei an den Vorgaben des Verbandes Deutscher Seilbahnen, heißt es in dem Schreiben. In den Wintersportorten Bischofsgrün, Warmensteinach, Mehlmeisel und Fichtelberg hätten die Verantwortlichen aller Branchen vom Liftbetreiber über die Sportgeschäfte bis hin zu den Skischulen ihre Hygienekonzepte ausgearbeitet und Schutzmaßnahmen erstellt. Durch Kleingruppen bei Schülerskikursen und geführte Winterwanderungen ebenfalls in Kleingruppen beispielsweise könne man den notwendigen Vorgaben entsprechen.

Kein Aprés Ski: Fichtelgebirge keine touristische Hochburg

Außerdem sei das Fichtelgebirge als Familien- und Anfängerskigebiet keinesfalls mit touristischen Hochburgen wie Ischgl zu vergleichen. Aprés Ski Parties gebe es hier weder auf den Pisten, noch in der Gastronomie, heißt es in dem Schreiben weiter. Die Unterzeichner verweisen auf die Bedeutung des Tourismus für das Fichtelgebirge.

Corona-bedingte Schließungen: 3.000 leerstehende Gästebetten

Durch die Schließung der Übernachtungsbetriebe über die Weihnachtsferien würden 3.000 Gästebetten am Tag leer stehen. Der Umsatz der Wintersaison mache zwischen 45 und 50 Prozent des Jahresumsatzes von Hotels und Pensionen aus.

Perspektive für den Wintersport mit Schutzmaßnahmen

Die Ochsenkopf Gemeinden erkennen die notwendigen Corona Schutzmaßnahmen der Regierung an und legen Wert auf die Feststellung, dass sie im Fichtelgebirge verantwortunsgbewusst handeln. Sie wünschen sich aber auch eine Perspektive für den Wintersport.

Schreiben an Ministerpräsident Söder

Das Schreiben an Ministerpräsident Söder unterzeichneten die Bürgermeister der Gemeinden Bischofsgrün, Warmensteinach, Mehlmeisel und Fichtelberg, der Leiter der Tourismus Marketing Ochsenkopf, die Betreiber der Skischulen Nordbayern und Hottenroth sowie der Bayreuther Landrat Florian Wiedemann (Freie Wähler).

Hoffnung: Wintersaison ab Mitte Januar

Im Skigebiet Fichtelgebirge gibt es zwei Sesselbahnen und zwölf Schlepplifte, die meisten am oder um den 1.024 Meter hohen Ochsenkopf. Insgesamt gibt es in der Region etwa 10.000 Gästebetten, der Jahresumsatz liegt bei rund 560 Millionen Euro. Die Wintersaison hätte am 18. Dezember beginnen sollen, jetzt hoffen sie im Fichtelgebirge auf einen Beginn ab dem 11. Januar oder später. Damit könnte wenigstens ein Teil der Saison rund um die Winter- und Faschingsferien gerettet werden.