Corona-Winter: Wie sich die Würzburger Wärmestube vorbereitet

Die Wärmestube der Christophorus Gesellschaft ist ein Treffpunkt für verschiedene Menschen. Viele von ihnen leben auf der Straße. Manche haben eine niedrige Rente und freuen sich über einen günstigen Kaffee. Wieder andere sind von Wohnungslosigkeit bedroht und suchen Beratung. "Jeder kann zu uns kommen", sagt Christian Urban, Leiter der Würzburger Wärmestube. Anders als viele andere Einrichtungen des öffentlichen Lebens, darf die Wärmestube auch weiterhin ohne 2G- oder 3G-Regeln öffnen.

Abstand- und Hygieneregeln in Wärmestube

Möglichst "niedrigschwellig" soll die Wärmestube sein, erklärt Christian Urban. Bedeutet: Der Zugang ist an keine Anforderungen geknüpft. Es braucht keinen Test- oder Impfnachweis. Christian Urban ist froh darüber: "Man müsste sonst seine Identität preisgeben, das möchten viele Gäste nicht."

Stattdessen müssen in der Wärmestube Hygieneabstände eingehalten werden. Es gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Allerdings berichten die Verantwortlichen: Trotz der vergleichsweise lockeren Corona-Regeln halten sich dort deutlich weniger Besucher auf als vor der Pandemie.

Besucherzahlen bei Kurzzeitübernachtungen rückgängig

Derzeit kommen etwa 25 bis 30 Leute täglich, sagt Christian Urban. Vor der Pandemie seien es etwa 50 bis 60 Leute am Tag gewesen. Christian Urban führt das unter anderem darauf zurück, dass die Mobilität vieler Obdachloser abgenommen hat. "Ein Leben auf der Straße ist sehr strukturbehaftet. Man muss gut organisiert sein und planen. Wo kriege ich welchen Tagessatz, welche Stadt steuere ich an, welche Herberge hat auf?" Diese Infrastruktur sei im letzten Jahr durch die Lockdowns zusammengebrochen, so Christian Urban. Das sei noch immer spürbar.

Auch Michael Thiergärtner, Leiter der Kurzzeitübernachtung der Christophorus Gesellschaft, berichtet von einem deutlichen Rückgang durch die Pandemie. Um ein gutes Drittel seien die Übernachtungen gesunken – obwohl auch dort weder 2G- noch 3G-Regelungen gelten. Das Team der Christophorus Gesellschaft würde die Gäste lediglich darum bitten, sich testen zu lassen oder einen Selbsttest zu machen. Woran der Rückgang liegt, darüber kann Thiergärtner nur mutmaßen. Er vermutet, dass ehemalige Besucher nun beispielsweise dauerhaft Obdachlosenunterkünfte aufgesucht hätten. Die Verunsicherung, etwa durch Reisebeschränkungen, sei groß gewesen.

2G im Einzelhandel "riesiges Problem"

Verunsicherung gebe es derzeit wieder, sagt Andreas Schick vom Team der Wärmestube. Eine "große Einschränkung" seien bereits in der Vergangenheit die Schließungen im Einzelhandel gewesen. Viele Besucher der Wärmstube würden Kaufhäuser nutzen, um sich dort aufzuwärmen. "Man kann dort auf die Toilette gehen. Kann sich dort vielleicht auch mal hinsetzen", erklärt Schick. Das sei nun für viele Leute nicht mehr möglich, wenn ab Mittwoch 2G für weite Teile des Einzelhandels gilt.

Von einem "riesigen Problem" spricht auch Michael Lindner-Jung, Leiter der Bahnhofsmission Würzburg. Wie im vergangenen Winter denkt die Bahnhofsmission nun darüber nach, eine provisorische Wärmehalle für Obdachlose einzurichten. "Weil wir den Bedarf sehen", sagt Michael Lindner-Jung. Spruchreif sei das allerdings noch nicht.