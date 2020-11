Corona-Winter: Hilfsangebote für Obdachlose in Bayern

Bereits beim ersten Lockdown dieses Jahres habe die Stadt Nürnberg schnell reagiert und für Obdachlose zusätzlich eine ehemalige Flüchtlingsunterkunft angemietet, so Elisabeth Ries, die Sozialreferentin der Stadt im BR-Interview. In der neuen Notschlafstelle für 100 Männer ist auch ein Tagesaufenthalt möglich.

Catering-Service in Obdachlosen-Unterkunft

Die "Diana-Herberge" bietet überwiegend große Zweibett-Zimmer, Sanitäranlagen und eine große Gemeinschaftsküche. Für die tägliche Reinigung und Desinfektion der Gemeinschaftsräume wurde eine Firma engagiert. Ein Sicherheitsdienst ist rund um die Uhr vor Ort und kümmert sich um die Einhaltung der Vorschriften. Die Stadt plane, während des Winters dort einen Catering-Service für die Bewohner einzurichten, um die Wärmestube zu entlasten, so Sozialreferentin Ries.

Im Moment gehen die Nürnberger Obdachlosen aus der "Diana Herberge" - wie viele andere - zum Essen in die Wärmestube. Die Einrichtung konnte vor der Corona-Pandemie 70 Personen gleichzeitig bewirten. Nun gibt es einen Zwei-Schicht-Betrieb. Pro Schicht könnten nur noch 25 zum Essen und Aufwärmen kommen, sagt Leiterin Manuela Bauer.

Kein Zutritt mit Erkältungssymptomen

Jemand, der Erkältungssymptome hat oder hustet, dürfe die Einrichtung nicht betreten. Die Wärmestube hat daher mit der Straßenambulanz eine Absprache getroffen. Demnach können Wohnungslose mit Erkältungssymptomen zur Straßenambulanz gehen und dort gegebenenfalls einen Corona-Schnelltest durchführen. Die Einrichtung der Caritas arbeitet mit einer Arztpraxis zusammen und bietet neben kostenloser medizinischer Hilfe für Obdachlose auch kostenlose Betreuungs- und Freizeitangebote.

Keine Schnelltests für Obdachlose

Leiter Roland Stubenvoll würde sich Corona-Schnelltests wünschen. Gerade bei obdachlosen Menschen sei ein sofortiger Infektionsnachweis sinnvoll, um mögliche Ansteckungen in Gemeinschaftsunterkünften zu vermeiden. Doch die Finanzierung von Schnelltests für nicht krankenversicherte Menschen sei bislang nicht geklärt. Mit den Antigen-Schnelltests könnte innerhalb von 30 Minuten ein Corona-Ergebnis vorliegen.

Zusätzliche Obdachlosen-Unterkünfte in Bayern

Städte und Kommunen in Bayern haben ihre Hilfsangebote an den derzeitigen Bedarf und die aktuelle Rechtslage angepasst. Es wurden zusätzliche Unterkünfte bereitgestellt, um die Personenzahl in bestehenden Quartieren zu verringern. Die Zahl obdachloser Menschen ist in den vergangenen Jahren deutschland- und bayernweit gestiegen. In Nürnberg liegt sie momentan bei etwa 2.400 Menschen. Dazu zählen allerdings auch Familien, die in Obdachlosenwohnungen leben. 200 Nürnberger Obdachlosenwohnungen sind aktuell mit 600 Personen belegt.

Die Internetseite Wohnungslosen Hilfe Bayern listet Obdachlosen-Unterkünfte, Beratungsstellen und medizinische Einrichtungen in den sieben bayerischen Regierungsbezirken auf. Die Stiftung Obdachlosen-Hilfe Bayern fördert Projekte und unterstützt alle Partner der Wohnungs- und Obdachlosenhilfe.