Wieder wenig Interesse an Astrazeneca-Impfaktion im Allgäu

Bei einer Sonder-Impfaktion mit dem Corona-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca im Impfzentrum in Bad Wörishofen sind von Freitagnachmittag bis Samstagmittag weniger als 90 Menschen geimpft worden. Gut die Hälfte dieser 90 Menschen seien für eine Zweitimpfung ins Impfzentrum gekommen, teilte der ärztliche Koordinator im Landkreis Unterallgäu, Max Kaplan mit.

Eigentlicher Zweck der Impfaktion sind möglichst viele neue Erstimpfungen. Dafür stehen 1.000 Dosen zur Verfügung. Geplant war, bis heute Abend um 22 Uhr zu impfen. Kaplan kündigte nun an, die Aktion um 20 Uhr zu beenden, sollte das Interesse bis zum Abend weiter auf niedrigem Niveau bleiben.

Koordinator: Impfstoff von Astrazeneca "verbrannt"

Weitere Sonderimpfungen mit Impfstoff von Astrazeneca wird es im Landkreis Unterallgäu wohl nicht geben. Kaplan erklärte im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk, er halte den Impfstoff für "verbrannt", die Bevölkerung lehne ihn ab. Man werde nun Betrieben anbieten, sie mit den Astrazeneca-Dosen zu unterstützen.

Für eine Sonderimpfung im Sommer komme noch der Impfstoff von Johnson und Johnson in Betracht. Der könnte während der Ferienzeit attraktiv sein, da keine Zweitimpfung nötig ist. Max Kaplan betont, er gehe davon aus, dass sich alle Nicht-Geimpften früher oder später mit dem Coronavirus infizieren werden. Dieses Risiko gehe die Gesellschaft ein, so Kaplan.

Vor einer Woche: Impfaktion in Memmingen abgebrochen

Am vergangenen Wochenende wurde bereits eine Impfaktion in Memmingen abgebrochen. Dort standen 1.800 Impfdosen zur Verfügung. Geimpft wurden lediglich 180 Menschen. Wegen des geringen Interesses beendeten die Verantwortlichen die Aktion am Samstagabend. Vorgesehen war, auch am Sonntag zu impfen.

Kreuzimpfung statt zwei mal Astrazeneca

Seit dieser Woche empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) statt zwei Impfungen mit Dosen von Astrazeneca eine zweite Impfung mit Impfstoff von Biontech oder Moderna. Der Mindestabstand zwischen den beiden Impfungen beträgt vier Wochen und damit deutlich weniger, als bei Erst- und Zweitimpfung mit dem Imfpstoff von Astrazeneca. Ziel ist es, einer starken Ausbreitung der Delta-Variante durch eine möglichst hohe Impfquote entgegen zu wirken.