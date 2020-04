Corona: Wieder Schulunterricht? Das denkt eine Elternvertreterin

In der Debatte um eine Wiederaufnahme des Unterrichts, sehen Elternvertreter Probleme auf die Schulen, Schüler und Familien zukommen. Elisabeth Zehetbauer ist die Vorsitzende des Elternbeirats am Werner-von-Siemens-Gymnasium in Regensburg und Vertreterin der Oberpfalz in der Landes-Eltern-Vereinigung für Gymnasien in Bayern. Grundsätzlich sei sie dafür, dass der Unterricht wiederaufgenommen wird, sagt Zehetbauer. "Dass die Kinder in die Schule gehen, ist wichtig, weil das 'Homelearning' nicht das ist, was es sein soll."

Gerade jüngere Schülerinnen und Schüler bräuchten dabei noch sehr viel Unterstützung. Für Eltern im Homeoffice oder mit mehreren Kindern sei das "die Hölle", so Zehetbauer. Auch technisch seien gerade jüngere Kinder oft noch nicht allein in der Lage die Aufgaben online umzusetzen.

Sicherheitsabstand wird zum Problem

Doch auch wenn die Öffnung der Schulen aus diesem Grund sinnvoll erscheint, sieht die Elternvertreterin auch Probleme auf die Schulen zukommen. Vor allem die Frage des Sicherheitsabstands macht Zehetbauer mit Blick auf die Ansteckungsgefahr Sorgen.

"Die wenigsten Gymnasien haben den Platz, die Kinder weiter auseinander zu setzen. Wo sollen die hin? Wir haben ja jetzt schon Raumprobleme hinten und vorne." Elisabeth Zehetbauer, Elternbeiratsvorsitzende

Ein ausreichender Schutz gegen das Virus müsse aber gewährleistet sein, wenn die Schüler zurückkommen.

Gefährdete Angehörige müssen geschützt werden

Selbst wenn die Kinder und Jugendlichen selbst nicht zur Risikogruppe gehören, müssten gefährdete Angehörige ebenfalls geschützt werden. Hier stellen sich für manche Familien wichtige Fragen: "Wie hoch ist die Infektionsgefahr? Kann sich derjenige isolieren? Kann man die Familie vielleicht teilen?", sagt Zehetbauer. Sie denkt, dass das sehr auf den Einzelfall ankommt. Es sei nicht einfach eine Risikogruppe zu schützen. "Wenn Kinder jetzt wieder in die Schule gehen, haben die natürlich das Potenzial, das Virus mit nach Hause zu bringen."

Um Kontakte in der Schule zu vermeiden wäre eine Möglichkeit, zuerst nur einzelne Jahrgänge zuzulassen. Ein Vorschlag, der auch Zehetbauer sinnvoll erscheint. Die Mutter von vier Kindern - der jüngste Sohn besucht noch die Oberstufe - plädiert dafür, zuerst die älteren Jahrgänge zurück zu holen. "Dann müssen wir jetzt die Abiturienten vorbereiten und dann die Oberstufe, damit die nächste Klasse auch ihr Abitur schaffen kann und dann nach und nach die Klassen nachrutschen lässt. Ich denke, dass das die einzige Lösung ist, wenn man nicht so viele Kinder auf einem Haufen haben möchte", sagt die Elternvertreterin.

Eltern sollen nicht alleine gelassen werden

Allgemein würde sie sich mehr Informationen vom Kultusministerium wünschen. Die Unsicherheit sei bei vielen Eltern groß, sagt Zehetbauer: "Ich finde hier sollte unser Minister an die Öffentlichkeit gehen und sagen, wo es lang geht und die Eltern nicht so alleine lassen."