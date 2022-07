Corona: Wieder Maskenpflicht in Dienstgebäuden der Stadt Amberg

Die aktuell steigende Zahl von Corona-Infektionen macht auch vor Behörden nicht halt. "Aufgrund eines rasanten Anstiegs der Corona-Zahlen innerhalb der Stadtverwaltung" zieht nun die Stadt Amberg die Notbremse: Zur "Sicherstellung des Dienstbetriebs" sehe man sich gezwungen, ab sofort wieder in allen Gebäuden eine Maskenpflicht einzuführen, heißt es in einer Mitteilung.

Maske dort, wo Abstand nicht eingehalten werden kann

Die Pflicht, mindestens eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske zu tragen, gilt demnach für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Besucherinnen und Besucher. Die Masken sind beim Betreten des Dienstgebäudes, in Büroräumen, auf Gängen, auf Treppen und in Aufzügen zu tragen - wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Menschen nicht eingehalten werden kann, so das Amt. Auch wenn bei anstrengenden Tätigkeiten oder beim Sprechen "mit einem erhöhten Aerosolausstoß gerechnet werden muss", soll die FFP2-Maske schützen.

Laut Robert Koch-Institut weist Amberg aktuell eine Sieben-Tages-Inzidenz von 706 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche auf.