Wie halten es bayerische Abgeordnete mit der Impf-Disziplin?

Drei im Weggla aus der Hand des Ministerpräsidenten: Mit einer kostenlosen Bratwurstsemmel versucht Markus Söder morgen, den Nürnbergern die Impfung schmackhaft zu machen. Vom Gratis-Burger bis zu Appellen: Fast jeder Politiker beinahe jeder Partei hat schon geworben oder gemahnt, sich impfen zu lassen.

Alle Mitglieder einer Fraktion sollen vollständig geimpft sein

Aber wie sieht es mit der eigenen Impf-Disziplin der bayerischen Landtagsabgeordneten aus? Eine freiwillige, anonym durchgeführte Umfrage des Landtagsamts, die dem BR vorliegt, liefert erstmalig ein Bild: Die Impfkönige und -königinnen sind die 22 Abgeordneten der SPD-Fraktion: Laut eigener Angabe sind 100 Prozent von ihnen vollständig immunisiert. Gefolgt von der CSU-Fraktion mit 96 Prozent, den Grünen mit gut 92 und der FDP-Fraktion mit 90,9 Prozent.

Während bei den Grünen und der FDP niemand von dieser Antwort Gebrauch gemacht hat, möchten sich zwei Prozent der CSU-Abgeordneten nicht impfen lassen, weitere zwei Prozent haben sich enthalten.

In der Fraktion der Freien Wähler, deren Parteichef Hubert Aiwanger sich selbst in Impfzurückhaltung übt, sind 78 Prozent vollständig geimpft, die anderen 22 Prozent haben keine Angabe gemacht.

Impfquote der Parlamentarier im Vergleich zur Gesamtbevölkerung

Von der in Teilen impfskeptisch bis -kritischen AfD-Fraktion ist jeder Dritte der 22 Abgeordneten geimpft, knapp 16 Prozent wollen sich nicht impfen lassen. Bei etwas mehr als fünf Prozent sprechen medizinische Gründe dagegen. Beinahe die Hälfte der Abgeordneten hat keine Angaben zum Impfstatus gemacht.

Daraus ergibt sich: Mehr als 86 Prozent der 185 Abgeordneten, die an der Umfrage teilgenommen haben, sind immunisiert. Ein deutlich höherer Anteil als in der Gesamtbevölkerung. Die Impfquote in Deutschland liegt bei 67,3 Prozent, in Bayern bei 61,1 Prozent. Im Ländervergleich hat Bayern damit die fünftniedrigste Impfquote.