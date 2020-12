Corona: Wie Bayerns Kliniken ihr Personal seelisch unterstützen

Patienten, die zum Teil wochenlang versorgt werden müssen oder nach einer scheinbaren Phase der Genesung dann doch ganz schnell versterben, dazu oftmals Personalmangel und die Angst, selbst zu erkranken: Die Beschäftigten einer Corona-Station haben mit vielen Belastungen zu kämpfen, die es vor der Pandemie so nicht gab.

Kliniken in Aichach-Friedberg: Austausch auf gleicher Ebene

In Schwaben setzen daher bereits mehrere Kliniken auf spezielle Angebote, um die Mitarbeiter psychisch zu unterstützen. So etwa die Kliniken an der Paar im Landkreis Aichach-Friedberg. Wer bestimmte Bilder nicht mehr aus dem Kopf bekommt, schlecht durchschläft oder einfach nur völlig erschöpft ist, kann sich mittlerweile an Angela Hammerl wenden. Sie ist zuständig für die psychosoziale Notfallversorgung des Landkreises Aichach-Friedberg und betreut bislang beispielsweise Feuerwehrleute. "Wir betrachten auch die Mitarbeiter im Krankenhaus wie Einsatzkräfte", sagt Hammerl.

Ziel sei es, eine Supervision aufzubauen, die nach dem Peer-to-Peer-Prinzip funktioniert, nach dem Motto "Kollegen helfen Kollegen, Gleiche unter Gleichen", wo sich also eine Krankenschwester mit der Krankenschwester austauscht und ein Arzt mit einen Arzt-Kollegen. Hubert Mayer, der Ärztliche Direktor, hatte im Frühjahr bereits den Anstoß dazu gegeben: "Mir war klar, dass wir da reagieren müssen" sagte der Klinik-Geschäftsführer dem BR.

Zudem werden verschiedene Gesprächsangebote gemacht und es besteht Hilfe durch den Verein "PSU akut e.V.". Hier können die Klinikmitarbeiter direkt mit kollegialen Ansprechpartnern Kontakt aufnehmen, die ebenfalls im Klinikalltag zuhause sind und überdies eine Weiterbildung im Bereich der psychosozialen Notfallversorgung absolviert haben.

Augsburger Oberarzt wünscht sich etablierte Struktur

Hilfe für die Helfer in Form von Supervision – das wäre im stressigen Alltag der Corona-Intensivstation sicher eine gute Unterstützung, so Georg Braun. Er ist Oberarzt auf einer von drei Corona-Intensivstationen am Augsburger Uniklinikum. Bisher gebe es in Augsburg aber nur Überlegungen dazu, es bestehe noch keine etablierte Struktur. Er würde eine fest zur Verfügung stehende psychologische Betreuung aber sehr begrüßen, so Braun weiter.

Für den Intensivmediziner ist "vor allem die Dauer der Belastung durch Corona das Problem", gerade für die Pflegekräfte. Die seien zum einen in der Dauerschleife, durch Dreischicht-Betrieb und regelmäßigen Dienst am Wochenende. Zum anderen sei einfach noch nicht absehbar, wann es weniger Corona-Patienten geben werde, derzeit sei die Corona-Abteilung mit 35 Intensivbetten in Augsburg voll.

Allgäuer Kliniken setzen auf Telefon-Hotline

Auch die Schmerzkliniken in Ottobeuren und Kempten unterstützen ihr Personal. Der Klinikverbund hat eine Hotline eingerichtet, an die sich Mitarbeitende mit Sorgen und Nöten wenden können. Diese sei auch für das Personal in den Kliniken von Mindelheim, Immenstadt, Sonthofen und Oberstdorf erreichbar.

Regiomed-Kliniken: Pädagogen, Seelsorger, Psychologen

In Oberfranken sind psychologische Unterstützung und Kriseninterventionsteams dagegen kein neues Angebot. So habe man beim Ausbruch der Corona-Pandemie etwa in den Regiomed-Kliniken bereits auf bestehende Strukturen zurückgreifen können, wie die Unternehmenskommunikation dem BR mitteilte. Zu diesen "bestehenden Strukturen" würden demnach Klinikseelsorger, Psychologen oder Sozialpädagogen gehören.

Als dann im Frühjahr die Belastung durch die erste Corona-Welle stieg, sei intern das Angebot der psychosozialen Versorgung nochmals in Erinnerung gerufen worden. Die Seelsorger würden sich neben Patienten und Bewohnern der Kliniken auch auf die Mitarbeitenden und den Rettungsdienst konzentrieren, hieß es weiter.

Zusätzliche Unterstützung durch Ethik-Komitee

Zu den Aufgaben der Kriseninterventionsteams gehöre das Angebot zum Austausch. Dieser kann persönlich, anonym, beratend oder auch unterstützend erfolgen. Die Personalstärke dieser Teams variiert je nach Größe der Einrichtung und der Anzahl der Mitarbeitenden.

Die Ansprechpartner sind täglich von 07.00 Uhr bis 22.00 Uhr erreichbar und in Ausnahmefällen via Notfallnummer auch rund um die Uhr. Unterstützung bekomme der Regiomed-Klinikverbund außerdem durch sein verbundweites Ethik-Komitee und die Ethikberatungen in jeder Einrichtung. Im Falle von kurzfristigen Personalengpässen, könne man sich in den Regiomed-Einrichtungen zu denen nicht nur Kliniken sondern auch Facharztpraxen oder Seniorenzentren gehören, daneben gegenseitig aushelfen.

Betriebsarzt und Seelsorger kümmern sich um Personal in Unterfranken

Im unterfränkischen Klinikum Main-Spessart können sich alle Mitarbeiter bei Bedarf an die Nummer der psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) wenden. Zusätzlich stehen, wie auch sonst, Betriebsarzt und Seelsorge für Gespräche bereit. Auch das Klinikum kämpft mit personellen Ausfällen: Es gebe Krankheitsausfälle, die teils Corona-bedingt und teils "non-covid" sind. Trotz Engpässen und Personal in Quarantäne sei die Patientenversorgung aber sichergestellt. Das Klinikum bekommt zudem Unterstützung von der Bundeswehr.

Oberbayerische Kliniken: Betreuungsangebote verstärkt

In Oberbayern begannen die vier RoMed-Kliniken im vergangenen Frühjahr, ihre psychologische Betreuung für Mitarbeitende auszuweiten. An jedem Standort - Rosenheim, Bad Aibling, Wasserburg und Prien - wurden zusätzliche Mitarbeiter benannt, die als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Sie sind Seelsorger, Ersthelfer oder Psychologen.

Außerdem arbeiten die Kliniken mit externen Teams zusammen: Der "Helpline PSU Akut", der Krisenhotline des kbo Inn-Salzach-Klinikums und mit Lothar Katz, einem katholischen Priester, Arzt und Psychotherapeuten. Allerdings, so sagt es eine Sprecherin der Klinik, seien die externen Angebote weniger genutzt worden, als die internen. Seit dem Frühjahr habe man die Kooperation mit einer Beratungsstelle daher eingestellt.

Seelsorger: Mitarbeiter haben keine Zeit für Gespräche

Der katholische Priester Lother Katz sagte dem BR auf Nachfrage, dass er eine widersprüchliche Beobachtung mache. Viele Krankenhausmitarbeiter seien mittlerweile so sehr am Limit, dass sie kein Gespräch mehr suchten. Diese Mitarbeiter würden fragen, wann sie das noch zusätzlich unterbringen sollten. Die Sorgen, die in den Gesprächen genannt würden, seien vielfältig. Manche würden Probleme ansprechen, die schon vor Corona bestanden hätten, etwa die Hierarchie zwischen Ärzten und Pflegekräften.

Außerdem, beobachte er, so Katz, dass durch die Corona-Krise Persönlichkeitsmerkmale stärker hervorgehoben würden. So zögen sich manche Mitarbeiter eher zurück und würden weniger arbeiten, um sich zu schützen, andere hingegen würden sich immer wieder zum Dienst melden. Gerade letztere würden aus diesem Grund häufiger kontaktiert und fühlten sich daher ausgenutzt.

Nordoberpfalz: Hilfe durch BRK

Die Kliniken Nordoberpfalz haben dagegen kein eigenes Kriseninterventionsteam. Sie greifen laut eigenen Angaben in diesem Zusammenhang auf Unterstützung durch das BRK zurück. Für Patienten seien derzeit Seelsorger und Pfarrer im Dienst.

Die Personalausfälle seien aufgrund von Corona über alle Bereiche und alle Berufsgruppen gestiegen. "Wir sind daher für die Unterstützung der 'Helfenden Hände' der Bundeswehr dankbar", sagte eine Sprecherin der Presseabteilung der Kliniken-Nordoberpfalz gegenüber dem BR. "Hier haben wir 15 Soldaten als Unterstützung erhalten."

Regensburger Krankenhaus: Umfangreiches Angebot

Anders sieht es in Regensburg aus. Im Krankenhaus Barmherzige Brüder gebe es nach Angaben des Geschäftsführers Dr. Andreas Kestler für jeden Mitarbeitenden das Angebot, "unbürokratisch und schnell auf Hilfestellungen des Hauses zugreifen zu können". Der Psychologische Dienst, die Seelsorger, die Physiotherapeuten und der Sozialdienst seien gut und niederschwellig ansprechbar. Ergänzend sei durch schon während der ersten Corona-Welle im Frühjahr eine Telefonhotline nur für Mitarbeitende eingerichtet worden, die auch dankbar genutzt werde.

"Unsere Mitarbeitenden sind ohne Zweifel durch den monatelangen Einsatz in der Pandemie und die teils schweren Krankheitsverläufe unserer Patienten physisch und psychisch schwer belastet", bestätigt Kestler ebenfalls. Aktuell entspanne sich die Situation auf den Infektionsstationen ein wenig, was vermutlich auf den harten Lockdown zurückzuführen sei.