Wie Bayern Clubs und Discos öffnet

Während in allen anderen Bundesländern die Tanztempel längst geöffnet haben – unter Auflagen – konnte sich die bayerische Staatsregierung bislang nicht auf die Wiedereröffnung verständigen. An den letzten Details werde noch gefeilt, heißt es aus der Staatskanzlei.

In Bayern will das Kabinett bei seiner nächsten Sitzung am 30. September die Details zu Clubs und Diskotheken beschließen. Die Möglichkeit zur Öffnung und die genauen Rahmenbedingungen müssen dann noch in die Corona-Verordnung des Freistaats aufgenommen werden. Deren aktuelle Version gilt bis einschließlich 1. Oktober. Ein Überblick.

Corona-Regeln: 2G oder 3G?

Sicher dürfte sein, dass Einlass nur für Geimpfte oder Genesene oder mittels PCR-Test negativ Getestete gilt. Die 3G-Regel kann ein Veranstalter auch "verschärfen" und nur Geimpfte oder Genesene in seinen Club lassen. Dazu gibt es aber bisher keine Empfehlung oder rechtliche Regelung des Freistaats. "Wir überlegen, ob wir die 2G-Regel oder die 3G-Regel umsetzen", sagt Szene-Gastronom Peter Fleming aus München, Geschäftsführer des Clubs "Harry Klein".

So oder so rechnet der Nachtclub-Betreiber mit einem enormen Aufwand und will daher nur Gäste reinlassen, die einen QR-Code auf dem Handy sowie einen Personalausweis dabeihaben. "Von einem PCR-Test-Nachweis halte ich nichts, den kann man sich aus dem Internet holen", sagt er.

Denn: Er will dem "Party-Volk" möglichst viel Sicherheit bieten. Tanzen und feiern sollen ohne Maske und Mindestabstand möglich sein. Sonst mache eine Öffnung keinen Sinn, so Fleming. Noch weiß er nicht, wann er aufsperren darf, hofft aber auf den 2. Oktober.

Der Augsburger Diskotheken-Betreiber Leo Dietz will erst einmal abwarten, wie die Politik nächste Woche entscheidet. "Wir brauchen zwei Wochen Vorlauf, das ist für uns wie ein Neuanfang", so der Gastronom.

Dietz wünscht sich maximale Auslastung seiner Lokale bei maximaler Sicherheit: "Wir dürfen kein Ischgl werden". Vieles sei noch ungeklärt. "Beispielsweise wenn es um die Frage geht, ob das Personal geimpft ist oder die Mitarbeiter Schutzmasken tragen müssen", so Dietz. Und auch bei der Suche nach Mitarbeitern sieht der Szene-Gastronom einige Probleme auf sich zukommen. Der Markt sei so gut wie leergefegt.