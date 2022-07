Corona-Welle: Kliniken kämpfen mit Personalausfällen

Personalausfälle wegen der wachsenden Corona-Sommerwelle werden für Kliniken zunehmend zu einem Problem. "Aus allen Bundesländern erreichen uns Meldungen, dass einzelne Stationen und Abteilungen auch wegen Personalmangel abgemeldet werden müssen", sagte der Vorstandschef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Auch in Bayern sind die Personalausfälle spürbar: So müssen im Klinikum Nürnberg derzeit planbare, nicht lebensnotwendige Operationen verschoben werden. Im Klinikum Erding ist eine Station komplett geschlossen, andere Stationen können nur eingeschränkt arbeiten. Die bayerische Krankenhausgesellschaft beklagt mangelnde Schutzmaßnahmen und warnt vor einem andauernden Krisenmodus.

15 Prozent weniger OP-Kapazität im Klinikum Nürnberg

Im Klinikum Nürnberg müssen immer wieder Patienten kontaktiert werden, um kurzfristig Eingriffe zu verschieben. Das berichtet der Chirurg Atilla Dubecz dem Bayerischen Rundfunk. Meist könnten diese Operationen aber in den folgenden Tagen oder in der nächsten Woche nachgeholt werden. Notfälle würden weiterhin zeitnah operiert.

Tagtäglich gebe es Mitarbeiter, die wegen einer Corona-Infektion oder auch aus anderen Gründen nicht zum Dienst kommen könnten. Coronabedingt fielen Mitarbeiter meist ein bis zwei Wochen, manchmal auch drei Wochen aus oder seien eingeschränkt in ihrer Leistungsfähigkeit. Die OP-Planung sei im dritten Corona-Jahr insgesamt eingeschränkt: Es seien etwa 15 Prozent weniger OP-Kapazitäten als vor der Pandemie vorhanden, so das Klinikum.

Klinikum Erding muss Station komplett schließen

Auch im Klinikum Erding ist der Betrieb derzeit eingeschränkt, weil ungewöhnlich viele der 800 Mitarbeiter krank sind. Derzeit müssen durchschnittlich 140 Krankmeldungen pro Tag kompensiert werden, so das Landratsamt. Hinzu komme, dass viele offene Stellen mangels Bewerbern nicht besetzt werden können. Mittlerweile sei eine Station komplett geschlossen, andere könnten nur in eingeschränktem Umfang betrieben werden. Auch könnten derzeit nicht alle planbaren Operationen durchgeführt werden. "Die Notfallversorgung kann jedoch in jedem Fall aufrechterhalten werden“, betont Krankenhausdirektor Dirk Last. Um dies sicherzustellen, sei das Personal der Notaufnahme aus anderen Bereichen zusätzlich verstärkt worden.

Kreistag Erding schaltet Recruiting-Agentur ein

Um die Situation zu entschärfen, hat der Kreistag beschlossen, die Erding-Zulage auf 270 Euro zu verdoppeln und eine Notfallprämie von 150 Euro einzuführen. Diese bekommen Mitarbeiter, wenn sie für erkrankte Kolleginnen und Kollegen einspringen und so dafür sorgen, dass die Mindestbesetzung eingehalten werden kann. Außerdem wird geprüft, ob Räume für die Kinderbetreuung eingerichtet werden können, um "insbesondere die von Schichtbetrieb betroffenen MitarbeiterInnen bestmöglich in Bezug auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen zu können“, so das Landratsamt. Um zusätzliches Personal zu finden, wird eine entsprechende Recruiting-Agentur eingeschaltet.

Erlangen: Hoher Krankenstand beim Klinik-Personal nach Bergkirchweih

Auch im Klinikum Erlangen sind die derzeit hohen Corona-Infektionszahlen spürbar. Besonders nach der Erlanger Bergkirchweih seien die Positivfälle in die Höhe geschossen, So lag die 7-Tage-Inzidenz zu Beginn des Volksfests in Erlangen bei 169, in den darauffolgenden Wochen stieg sie auf über 1.500. Zwar hätten diese hohen Fallzahlen in Erlangen zu keiner Überlastung in den Normal- oder Intensivstationen geführt, so Christian Bogdan, Professor für Mikrobiologie und Infektionsimmunologie am Uniklinikum Erlangen. Allerdings gebe es auch beim Personal einen hohen Krankenstand und das habe gewisse Konsequenzen, etwa, dass diejenigen, die nicht erkrankt seien, einspringen und Ausfälle kompensieren müssten.

Bayerische Krankenhausgesellschaft warnt vor dauerhaften Krisenmodus

In den Unikliniken in Würzburg und Regensburg hingegen herrscht noch relativ normaler Betrieb. Eduard Fuchshuber von der bayerischen Krankenhausgesellschaft sieht im Moment noch keine Warnzeichen für größere Versorgungsengpässe. Allerdings sei das Gesundheitssystem seit über zwei Jahren im Krisenmodus. Der Personalmangel sei zum Standard geworden. Man befinde sich in einer dauerhaft großen Belastungssituation. Das macht Klinikvertreterinnen und Klinikvertretern angesichts der steigenden Corona-Zahlen Sorgen - ebenso wie die Tatsache, dass Großveranstaltungen wie Festivals und Konzerte momentan ohne Schutzmaßnahmen stattfinden können.

Intensivmediziner mahnen regionale Kooperation an

Auf den Intensivstationen sei die Belegung "für einen Sommer relativ hoch, und die zur Verfügung stehenden Betten werden auf Grund des Personalmangels immer weniger", sagt auch der wissenschaftliche Leiter des Intensivbettenregisters Divi, Christian Karagiannidis. Er schlägt daher vor, jetzt die Zeit zu nutzen, Kapazitäten optimal zu verteilen. "Hierzu gehören regionale Netzwerke zur bestmöglichen Patientenverteilung nach Versorgungsstufe. Kooperation, aber auch Entlastung des Personals wird in diesem Herbst und Winter das Gebot der Stunde", sagte Karagiannidis, der auch im Expertenrat der Bundesregierung sitzt.

In Bayern gibt es laut Divi-Intensivregister derzeit 152 Intensivpatienten, so viele wie zuletzt am 14. Mai. Die Tendenz zeigt aber wieder nach oben. Zum Vergleich: Zur Spitze der Winterwelle gab es in Bayern am 3.12.2021 1.081 Intensivpatienten.