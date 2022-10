Kliniken in Bayern: Mehr Patienten, weniger Personal

Es ist viel los auf der Intensivstation im Universitätsklinikum Rechts der Isar in München. Jeder zehnte Patient im Krankenhaus ist mit Corona infiziert. Schwer an dem Virus erkrankt sind aber die wenigsten.

Dennoch ist die Belastung für alle Mitarbeitenden hoch, sagt Professor Gerhard Schneider, Leiter der Klinik für Intensivmedizin. Das liege auch an den geltenden Vorschriften: "Wir sind gezwungen zu sortieren und SARS-CoV2-positive Patienten komplett zu isolieren innerhalb der Klinik, das macht einen Zusatzaufwand."

Auch Corona-Positive ohne Symptome dürfen nicht arbeiten

Dazu komme die geltende Isolationspflicht für positiv getestete, aber symptomfreie Mitarbeiter. Diese verschärfe die eh schon angespannte Personalsituation, so Schneider: "Natürlich muss jeder Erkrankte auch zuhause bleiben, jeder Mitarbeiter, so wie das bisher auch war. Aber ob man das auf alle ausweitet, die zufälligerweise diesen Befund haben, das muss man ernsthaft hinterfragen."

Angespannt ist die Situation aktuell in den Kliniken der Nordoberpfalz. Der Landkreis Tirschenreuth liegt mit einer Inzidenz von 1870 (Stand 14.10.22) deutschlandweit auf Platz zwei. Die hohen Corona-Zahlen haben erhebliche Auswirkungen auf den Krankenhaus-Betrieb.

Geplante Operationen müssen verschoben werden

Wie der Kliniken-Verbund mitteilt, können wegen "extremer Personalausfälle“ nur noch im Einzelfall planbare Operationen durchgeführt werden.

Eine Situation, wie man sie während der gesamten Pandemie noch nicht bewältigen musste“, sagt Christian Paetzel, der ärztliche Leiter am Klinikum Weiden.

Mehr als 140 Patientinnen und Patienten mit Corona werden aktuell in Weiden und am Krankenhaus Tirschenreuth behandelt, elf davon auf der Intensivstation.

Personalausfälle auch an Kliniken in Niederbayern

Auch die Kliniken in Niederbayern, etwa Passau, Deggendorf und Landshut, kämpfen mit den Personalausfällen. Trotzdem bewertet Bernd Salzberger, Infektiologe am Uniklinikum Regensburg, die Corona-Lage in diesen Krankenhäusern insgesamt noch als "nicht beunruhigend". Wichtig sei laut Salzberger trotzdem, die Inzidenzen im Blick zu haben und genau zu beobachten, ob und wie sich Varianten des Corona-Virus entwickeln.

Um die Folgen einer Corona-Welle im Herbst zu mildern, müssten die Menschen wieder wachsamer sein, rät der Infektiologe. Das sei mit Blick auf die großen Volksfeste der vergangenen Wochen und Monate nicht immer der Fall gewesen.

In München sinkt Inzidenz wieder

In München etwa sind die Corona-Fallzahlen nach dem Oktoberfest sprunghaft angestiegen, noch am Dienstag lag die Inzidenz bei knapp 1.500. Zuletzt sank die Inzidenz wieder – laut RKI auf derzeit 1.064 (Stand 14.10.22).

Angesichts der dominierenden Omikron-Variante und der hohen Grundimmunität in der Bevölkerung seien die gestiegenen Infektionszahlen noch gut zu bewältigen, sagt Infektiologe Christoph Spinner vom Uniklinikum Rechts der Isar:

"Zu Beginn der Pandemie hatten wir immer gesagt, wir wollen mit dem Virus leben lernen. Die Grundvoraussetzung dafür war die Immunkompetenz in der Allgemeinbevölkerung durch Impfung und Genesung zu stärken. Genau das ist uns jetzt gelungen. Die Sterblichkeit ist deutlich zurückgegangen. Das heißt also aus meiner Sicht ist die Zeit reif, mit Covid 19 wie mit anderen Atemwegserkrankungen umzugehen." Infektiologe Christoph Spinner

Hohe Arbeitsbelastung in Bayerns Krankenhäusern

Versorgungsengpässe gibt es im Klinikum Rechts der Isar bislang keine. Dennoch müssen sich die Mitarbeitenden hier und auch in den Krankenhäuser in ganz Bayern in den kommenden Wochen wohl auf eine hohe Arbeitsbelastung einstellen.