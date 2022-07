Corona-Welle im Sommer: Steigende Fallzahlen in Fürth

Derzeit werden auf der Intensivstation des Fürther Klinikums sieben Covid-Patienten behandelt, das sei ein deutlicher Anstieg, erklärt der ärztliche Direktor am Klinikum Fürth, Dr. Manfred Wagner. Für ihn zeigt sich ganz klar, dass die Schutzmaßnahmen im Freistaat weitestgehend gefallen sind. Denn die Corona-Infektionszahlen steigen. In der Stadt Fürth liegt die 7-Tage-Inzidenz aktuell bei 761,2 pro 100.000 Einwohner, im Landkreis Fürth bei 960,4. "Diese Entwicklung spüren wir nun eindeutig hier im Krankenhaus", sagt der Arzt. Er spricht von einer Sommerwelle.

Menschen mit Vorerkrankungen in Behandlung

Im Gegensatz zu den früheren Corona-Wellen seien im Moment im Klinikum Fürth vor allem Menschen mit Vorerkrankungen oder gesundheitlichen Problemen betroffen. Das sei häufig auch der Grund für die Einlieferung ins Krankenhaus, erklärt Wagner. Die Corona-Infektion wird häufig erst vor Ort festgestellt. Die Infektion mit dem Virus verschlechtere dann oft massiv den Gesundheitszustand der Patienten, die ohnehin Probleme hätten. Für den Körper sei alles zusammen dann zu viel und sorge für teils schwere Verläufe. Das treffe auch auf die aktuell sieben Patienten auf der Intensivstation zu.

Risikopatienten sollten sich weiterhin schützen

Der Pandemiebeauftragte des Klinikums rät Risikopatienten dazu, in schlecht belüfteten Innenräumen und mit Kontakt zu vielen Menschen eine FFP2-Maske zu tragen. "Natürlich sollten diese Menschen geimpft sein, das ist ebenfalls sehr wichtig. Menschen, die über 60 Jahre alt sind und ernste Vorerkrankung haben, denen würde ich die vierte Impfung empfehlen."

Steigende Inzidenzen, gelockerte Corona-Maßnahmen

Immer weniger Tests werden durchgeführt, viele Infektionen vermutlich nicht erfasst. Wie sich das Infektionsgeschehen aktuell entwickelt, ist daher unklar. In Bayern wird nun auch im öffentlichen Nahverkehr nur noch eine OP-Maske verlangt. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) verteidigt die Entscheidung. "Wir haben uns jetzt dafür entschieden, in den Sommermonaten in dem Abwägungsprozess zu sagen, die medizinische Maske geht auch. Ich empfehle nach wie vor die FFP-2-Maske. Die Menschen sind jetzt im Bereich der Eigenverantwortung gefordert, das Richtige zu tun."

Medizinisches System am Limit

Jedem müsse klar sein, dass das medizinische System längst an seine Grenzen stoße, sagt Manfred Wagner vom Klinikum Fürth. Das zeigt sich gerade auf der Corona Normalstation des Fürther Klinikums. Oberärztin Barbara Schneider hat hier gerade Dienst. Sie und ihr Team hatten so sehr gehofft, dass der Sommer ihnen zumindest eine Verschnaufpause verschafft. Die bleibt aber wegen des Personalmangels aus. Das sei besorgniserregend, sagt die Ärztin. Das geht soweit, dass nicht alle Betten genutzt werden können. "Wir könnten normalerweise bis zu 29 Patienten versorgen, im Moment können wir nur 18 dort versorgen", berichtet Schneider.

Folgen auch für Nicht-Corona-Patienten

Auch in allen anderen Bereichen fehlt das Personal. Und das wirkt sich zunehmend aus. Dr. Manfred Wagner ist sich sicher, dass dies auch Folgen haben wird, etwa durch längere Wartezeiten. "Schnelle Behandlungen werden womöglich nicht durchführbar sein, weil das System insgesamt das nicht mehr leisten kann", so der ärztliche Direktor des Klinikums Fürth.