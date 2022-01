Corona: Weiter nur dringende Operationen in Oberbayerns Kliniken

Wegen der angespannten Corona-Lage dürfen in 76 oberbayerischen Krankenhäusern weiterhin keine aufschiebbaren stationären Behandlungen vorgenommen werden. Das hat die Regierung von Oberbayern verfügt. Eine entsprechende Anordnung gilt bereits seit November und war ursprünglich befristet bis 10. Januar. Nun wird die Vorgabe bis 31. Januar verlängert.

Regelung auch für einige Spezialkliniken

Die Regelung gilt sowohl für 57 Krankenhäuser, die sich schwerpunktmäßig um COVID-19-Patienten kümmern, als auch für 19 Kliniken, die zuvor COVID-19-Patienten nicht oder nur untergeordnet behandelt hatten, etwa die Urologische Klinik in Planegg bei München und die AirportClinic am Münchner Flughafen. "Medizinisch dringliche Operationen" wie zeitkritische Herz- oder Tumor-Operationen sind von der Anordnung nicht betroffen.

Intensivbetten sollen für Corona-Patienten frei bleiben

Oberstes Ziel bleibe es, stationäre Kapazitäten für die Versorgung aller Notfall- und Intensivpatienten sicherzustellen, betont die Regierung. Nach wie vor gebe es einen "hohen Belegungsdruck für Intensivbetten, die in Oberbayern derzeit zu rund 90 Prozent ausgelastet sind". Zugleich würden aktuell insbesondere aufgrund der Virusvariante Omikron die Infektionszahlen wieder deutlich ansteigen. "Auch wenn in der aktuellen Phase die Schwere der Krankheitsverläufe bei mit der Omikron-Variante infizierten Personen nicht abschließend beurteilt werden kann, ist doch insbesondere in Hotspots eine deutliche Zunahme der Hospitalisierung feststellbar", so die Regierung weiter.

Regelung gilt für fast 80 Krankenhäuser

Die Vorgabe, nicht dringliche Operationen zu verschieben, gilt in Oberbayern unter anderem