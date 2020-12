Corona-Weihnachten: "Ein echtes Dilemma"

Seit Wochen sind die Zahlen der Corona-Infizierten in Bayern konstant hoch. Teils gelten nächtliche Ausgangssperren, Schüler werden früher als sonst in die Weihnachtsferien geschickt. Die Krankenhäuser im Freistaat geraten an ihre Grenzen, täglich sterben mehr als 100 Menschen an oder mit dem Virus. Dennoch sollen die Maßnahmen für die Festtage gelockert werden. Wie geht man mit dieser Ausnahmesituation am besten um?

Weihnachten: ein Ritual der Sicherheit

Für Marlene Altenmüller, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Sozialpsychologie der Ludwig-Maximilians-Universität München, ist trotz der Pandemie klar: "Weihnachten ist für viele Menschen in diesem Land eine wichtige Konstante. Ein Ritual des Zusammenkommens, der Besinnlichkeit und der positiven Emotionen."

Die Weihnachtszeit markiert den festlichen Abschluss des Jahres. Dabei steht Zeit mit Familie und Freunden natürlich ganz weit oben. "Das ist ein echtes Dilemma. Das Einhalten von Ritualen sorgt für Halt und ein Gefühl von Kontrolle, insbesondere in unsicheren Zeiten", so die Sozialpsychologin. Aber gerade physische Zusammenkünfte stellen eine der größten Ansteckungsgefahren überhaupt dar.

Corona-Gefahr nicht verdrängen

Was das Ganze laut Altenmüller noch verstärkt: "Corona ist eine abstrakte Gefahr – man kann das Virus nicht sehen." Dieser Umstand führe dazu, dass man unterschätzt, wie leicht man sich und andere anstecken kann. Aber auch wenn die Fallzahlen hoch sind, kennen viele niemanden, der schwer an Corona erkrankt ist.

So kommt es zu einer Diskrepanz zwischen dem, was wir in den Medien tagtäglich hören, und dem, was wir in unserem sozialen Umfeld erleben. "Das, was meine Freunde und Familie erleben und berichten, prägt auch meine Einschätzung der Situation", so Altenmüller. Hinzu komme noch, dass Menschen generell oft dazu neigen, ihr persönliches Risiko zu unterschätzen.

Balance zwischen Nähe und Vernunft

Die Sozialpsychologin appelliert daher: "Hier sind wir alle gefragt, eine vernünftige Balance anzustreben. Soziale Nähe und Verbundenheit brauchen nicht zwingend physische Nähe in großen Gruppen." Mögliche Alternativen zu persönlichen Treffen sind Telefonate und Videokonferenzen. Warum nicht - wie schon im März während der ersten Welle - die Großeltern via Skype zur Bescherung dazuschalten? Oder mit Freunden ausgiebig telefonieren statt sich nach dem Familienabend noch irgendwo zu treffen?

Wer auch in diesem Jahr nicht auf ein Weihnachten im trauten Kreis verzichten will, sollte seine sozialen Kontakte vor den Feiertagen so gut es geht einschränken oder sich sogar in freiwillige Selbstquarantäne begeben. Auch ein Corona-Test ist unter Umständen sinnvoll. Und an Heiligabend trotz aller Besinnlichkeit Abstand halten und regelmäßig lüften. Dann wird es auch eine wirklich schöne Bescherung.