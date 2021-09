Corona: Was Münchner Schüler und Eltern jetzt erwarten

Erster Schultag nach den Sommerferien, kurz vor acht Uhr am Wilhelmsgymnasium in München. Für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7b beginnt der Tag mit einem Coronatest. Bei manchen kitzelt das Stäbchen nur leicht in der Nase, anderen wie Luisa schießen ein paar Tränen in die Augen. Trotzdem ist klar für sie, was sie will: "Ich würd mich lieber testen lassen als Homeschooling zu machen".

Ähnlich sieht das ihr Mitschüler Jimmy, auch wenn er einigen Respekt davor hat, wenn jetzt wieder Unterricht im Klassenzimmer ansteht: "Also ich zumindest komm' nicht mehr so richtig mit dem Lernstress zurecht", fürchtet er.

Söder und Piazolo werben für Schutzkonzept

Luisa und Jimmy sind zwei von rund 1,6 Millionen Schülerinnen und Schülern in Bayern, für die heute die Schule wieder begonnen hat – und das im vollständigen Präsenzunterricht. Das soll so bleiben, so das erklärte Ziel der Staatsregierung – auch mithilfe von Impfangeboten an Schulen, betonte Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der heute am Wilhelmsgymnasium zu Besuch war.

Gemeinsam mit Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) warb er für das Corona-Schutzkonzept. "Das ist Testen, das ist die Maske", erklärt Söder. "Und es werden überall flächendeckend die Impfungen begonnen, weil wir das Ziel eben haben, so viele Schüler wie möglich zum Impfen zu bringen."

3G und Impfangebote vor Ort

Unabdingbar für den Schulbesuch bleibt Altbewährtes – Hygieneregeln sowie das Lüften. Daneben sind Masken auch im Klassenraum bis mindestens Oktober Pflicht. Für die ersten Wochen kommen aber auch neue Vorgaben dazu. Alle Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht müssen geimpft oder genesen sein oder einen negativen Coronatest vorweisen. Regelmäßige Tests sollen vor einer Ansteckung im Klassenzimmer schützen. An den weiterführenden Schulen sind das drei Antigen-Schnelltests pro Woche. Grund- und Förderschulen setzen PCR-Pooltests ein, die sogenannten Lolli-Tests.

Dieses Konzept soll mit Impfangeboten an Schulen weiter gestärkt werden, so Kultusminister Piazolo: "Das Impfen ist eine gute Möglichkeit, Corona zu bekämpfen. Und das gilt jetzt auch für die über 12-Jährigen. Und deswegen wollen wir ihnen jetzt auch die Chance geben an den Schulen vor Ort, wo sie sind."

Schulleiter begrüßt Stiko-Empfehlung

Das begrüßt auch Schulleiter Michael Hotz. Er sieht das Wilhelmsgymnasium als gut gerüstet für das kommende Schuljahr. Er hofft, dass sich mit den Impfungen die Lage für die Schülerinnen und Schüler verbessert. Das sei eigentlich unumgänglich. Natürlich stünden Sicherheit und Gesundheit im Vordergrund, so der Schulleiter. "Wir sind aber sehr sehr froh, dass die Empfehlung der Stiko gekommen ist, dass wir unsere Schüler, wenn sie das wollen, alle impfen lassen können. Es würde uns auch den Alltag an der Schule sehr erleichtern."

Schüler und Eltern wünschen sich Normalität

Das dürfte auch vielen Schülern und Eltern entgegenkommen. Denn deren größter Wunsch ist im Grunde recht einfach: "Hoffentlich bleibt es bei inzidenzunabhängigem Präsenzunterricht", so ein Vater, und eine Mutter ergänzt, sie hoffe nur, dass es nicht wieder zu einem Hin und Her von Präsenz- und Distanzunterricht komme.

Oder, wie Luisa meint, "dass es halt wieder ein bisschen normaler wird".