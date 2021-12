Corona: Warum hat Wunsiedel so niedrige Inzidenzen?

Das Coronavirus hat Deutschland weiter fest im Griff. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet binnen 24 Stunden 21.743 Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 389,2.

Landkreis Wunsiedel hat vergleichsweise niedrige Inzidenz

Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Der Landkreis Wunsiedel zählt zu den Kommunen mit den niedrigsten Sieben-Tage-Inzidenzen in Bayern. Laut RKI liegt sie am heutigen Montag bei 243.

Landrat sieht erfolgrei c he Arbeit der Contact-Tracing-Teams

Landrat Peter Berek (CSU) führt das gute Abschneiden Wunsiedels auf die erfolgreiche Arbeit des Gesundheitsamts und des Contact-Tracing-Teams (CTT) zurück. In einer Mitteilung des Landratsamtes heißt es, die Mitarbeiter im CTT bewältigten jeden Tag eine immense Zahl von Anrufen. Sie stünden in Kontakt mit Infizierten in Quarantäne, deren Kontaktpersonen oder Reiserückkehrern aus Risikogebieten. Die CTTs sind erste Ansprechpartner am Wunsiedler Bürgertelefon für alle Fragen rund um das Pandemie-Geschehen, für positiv Getestete oder Menschen in Quarantäne.

Nachverfolgung spiele "entscheidende Rolle"

Diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern komme eine entscheidende Rolle bei der Eindämmung der Covid 19-Pandemie zu, so Landrat Berek. Trotz vergleichsweise niedriger Inzidenz im Landkreis Wunsiedel sieht Berek keinen Grund zur Entwarnung. In der Mitteilung wird er mit den Worten zitiert: "Wir dürfen nun trotzdem nicht nachlassen in unseren Bemühungen, die Pandemie effektiv zu bekämpfen."

Gesundheitsämter stellten breite Kontaktnachverfolgung ein

In anderen Teilen Bayerns sind die Gesundheitsämter wegen der stark gestiegenen Inzidenzen von Anfang November bei der Kontaktnachverfolgung an ihr Limit gestoßen. Mehrere Ämter meldeten damals, dass sie Kontakte nicht mehr zeitnah und in voller Gänze nachverfolgen konnten und beschränkten die Nachverfolgung deshalb auf bestimmte Gruppen.