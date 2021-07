Corona: War die Fußball-EM ein Pandemietreiber in Bayern?

Am Sonntag endete die Fußball-Europameisterschaft 2020 mit dem Finale in London – das letzte Spiel im Münchener Olympiastadion fand am 2. Juli statt. Zeit für eine erst Bilanz, welche Rolle die EM in Bayern, Deutschland und in den europäischen Nachbarländern hinsichtlich der Corona-Pandemie gespielt hat.

Kritik im Vorfeld der EM: Lockere Regeln an vielen Austragungsorten

Zahlreiche Politiker und Wissenschaftlerinnen hatten vor, während und nach dem Turnier die Austragung kritisiert und vor den möglichen Folgen gewarnt. Darunter etwa Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach und die zuständige Direktorin des Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC), Vicky Lefevre. Ein großer Kritikpunkt: Nicht der veranstaltende Dachverband UEFA, sondern die Länder oder die örtlichen Behörden bestimmten die Beschränkungen für Stadien und Fanmeilen. So standen etwa im Budapester Puskás-Stadion mehr als 50.000 Fans dicht an dicht, ohne die Verpflichtung, eine Maske zu tragen.

Für die Spiele in Deutschland hatte der DFB strengere Regeln verordnet. Daher ist es in Bayern eher außerhalb der Stadien zu Massenansammlungen gekommen – zum Beispiel im Münchner Univiertel und der Augsburger Maximilianstraße.

"Die EM hat uns gezeigt, dass ein emotionales Thema wie Fußball und wichtige Hygiene-Regeln wie Maske tragen nur bedingt von den Fans in Einklang gebracht werden." Klaus Holetschek, bayerischer Gesundheitsminister

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wäre mit einem Anstieg der Fallzahlen nach etwa zehn bis 14 Tagen zu rechnen, wenn man Ansteckungsfähigkeit und Inkubationszeit berücksichtige. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz in den drei größten Städten Bayerns und in den Landkreisen, in denen die Fallzahlen im betreffenden Zeitraum am stärksten angestiegen sind: