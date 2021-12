Corona, Wahl, Klima, Söder und Aiwanger: Bayerns Politik 2021

Das Jahr wird in Bayern enden, wie es begonnen hat: ohne großes Feuerwerk, ohne Böller, ohne ausgelassene Party-Stimmung auf den Straßen und Plätzen der Innenstädte. Und was der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor knapp zwölf Monaten in seiner Neujahrsansprache sagte, ist so aktuell wie damals: "Wir müssen uns weiter beschränken: Denn noch hat Corona unser Land, ja die ganze Welt fest im Griff." Er fügte damals hinzu: "Nachrichten über mutierte Corona-Viren machen uns allen große Sorgen."

Wie schon in 2020 prägte Corona auch 2021 das Leben im Freistaat und die Landespolitik. Die Debatten, die Aufreger und Skandale, die politischen Auf- und Abstiege - sie hingen fast alle irgendwie mit der Pandemie zusammen. Söder bezeichnete das zu Ende gehende Jahr kürzlich als "verrückt", "spannend" und "schwer". Zwar drängte Corona andere Themen hatten in den Hintergrund - aber es gab sie: beispielsweise die Debatte über den Klimaschutz, das spannende Duell um die Kanzlerkandidatur der Union, die Bundestagswahl und ihre Auswirkungen auf Bayern.

Dauerbrenner Corona-Pandemie

Wie dynamisch sich die Corona-Krise entwickelt hat, zeigen Sätze aus Söders Neujahrsansprache vor einem Jahr, die er so sicher nicht noch einmal sagen wird: "Mit jeder Impfung gewinnen wir ein Stück Normalität und Freiheit zurück. Keine Sorge: Es gibt keine allgemeine Impfpflicht. Aber Impfen ist ein Gebot der Vernunft."

Vor einigen Wochen zählte Söder dann zu den Ersten, die sich öffentlich für eine allgemeine Corona-Impfpflicht für alle stark machten. Nur so lässt sich nach Einschätzung des CSU-Politikers eine "Dauerschleife" mit Lockerungen und Verschärfungen verhindern. Hatte er vor einem Jahr noch von einer möglichen dritten Welle gesprochen, so warnen Experten aktuell vor der fünften Welle mit der noch ansteckenderen Omikron-Variante.

Wie schon 2020 war Söder auch in diesem Jahr medial präsent wie kaum ein anderer: Als turnusmäßig stellvertretender Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz saß er mehrere Monate lang nach den Bund-Länder-Gipfeln zu Corona an der Seite von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Häufig war er bei Nachrichtensendungen und Talkrunden zugeschaltet, gab unermüdlich Interviews und machte dabei immer wieder mit neuen Vorstößen und Forderungen zur Pandemiebekämpfung von sich reden.

Corona-Politik: Bayerische Sonderwege

Acht Regierungserklärungen gab Söder seit Jahresbeginn im Landtag - eine zum Klimaschutz, sieben zu Corona. Meist ging es um Verschärfungen der Maßnahmen, über die dann der Landtag abstimmte. Oft waren die Beschränkungen im Freistaat strenger als in weiten Teilen des übrigen Bundesgebiets. Immer wieder forderte Söder einheitliche Regeln für ganz Deutschland - war aber mit den Ergebnissen der Bund-Länder-Gipfel oft unzufrieden, was einige bayerische Sonderweg zur Folge hatte.

Von Gerichten wurden die Maßnahmen in den meisten Fällen bestätigt, einige Beschränkungen wurden aber auch gekippt - zum Beispiel die 15-Kilometer-Grenze für Bewohner in Corona-Hotspots sowie das bayernweite Alkoholverbot im öffentlichen Raum. Für Aufsehen sorgte im Oktober die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, der die Ausgangsbeschränkung in der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 als "unverhältnismäßig" und damit unwirksam einstufte. Die Staatsregierung kündigte umgehend Revision an - zuständig ist das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.

Nach dem Lockdown in den ersten Wochen 2021 lockerte die Staatsregierung im Frühjahr und Sommer langsamer als andere Bundesländer. Im Herbst musste sie schneller als andere wieder verschärfen, weil die Corona-Zahlen überdurchschnittlich stark nach oben schnellten. Ende November lag ein Großteil der Landkreise mit den bundesweit höchsten 7-Tage-Inzidenzen in Bayern. Die Staatsregierung beschloss regionale Lockdowns für Hotspots mit einer Inzidenz über 1.000, Kitas und Schulen blieben aber offen.

Streitthema Schule: Zuhause oder im Klassenzimmer?

Zu Beginn des Jahres war das noch anders - am 6. Januar war klar: Bayerns Schülerinnen und Schüler beginnen das neue Kalenderjahr landesweit im Distanzunterricht. Nachdem schon die Weihnachtsferien vorgezogen worden waren, stellte das bayerische Kabinett laut Kultusministerium fest: "Die Infektionszahlen bleiben in Bayern auf hohem Niveau und lassen den Präsenzunterricht momentan nicht zu." Erst nach und nach wurde aus Distanz- wieder Präsenzunterricht - in einigen Regionen kehrten einige Klassen erst im Juni in voller Stärke wieder in die Schule zurück. Dabei krachte es zwischen den Koalitionspartnern heftig: Mal wollten die Freien Wähler schneller Präsenzunterricht für mehr Kinder und Jugendliche, mal pochten sie auf eine Lockerung der Maskenpflicht in den Schulen. Nach langem Ringen verständigten sich die Partner auf Kompromisslösungen.

In der vierten Welle setzt die Staatsregierung bisher auf einen anderen Weg als noch im Frühjahr - Kitas und Schulen sollen so lange wie möglich offen bleiben. "Wir wollen aus anderen Pandemiewellen lernen und nicht wieder bei Kindern und Jugendlichen anfangen", sagte Söder Ende November im Landtag. Immer wieder verweist die Staatsregierung auf das "Sicherheitsnetz" an den Schulen: insbesondere die regelmäßigen Tests (dreimal pro Woche) und die Maskenpflicht. Aus diesem Grund wurden in diesem Jahr die Weihnachtsferien auch nicht vorgezogen. Wie es im neuen Jahr weitergeht, ist aber bisher ungewiss.

Der größte Skandal: Die Masken-Affäre

Auch die Affäre des Jahres hängt mit Corona zusammen. Einige Mandatsträger der Union sollen mit der Vermittlung von Maskengeschäften extrem hohe Provisionen verdient haben. Aus der CSU stehen zwei Politiker im Fokus: der langjährige Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein und der Landtagsabgeordnete und frühere bayerische Justizminister Alfred Sauter. Der Jurist Sauter hatte als Anwalt die Verträge zwischen dem bayerischen Gesundheitsministerium und dem Unternehmen ausgearbeitet, die sein Parteifreund Nüßlein vermittelt hatte. Beide Politiker verließen nach starkem öffentlichem Druck jeweils ihre Fraktion. Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) sagte dazu: "Ich bin wütend über das Fehlverhalten – die Gier – einzelner Abgeordneter. Das schadet unserer Demokratie!"

Die Maskengeschäfte mit der Schweizer Firma Emix Trading vermittelte die Unternehmerin Andrea Tandler - Tochter von Gerold Tandler, der unter Franz Josef Strauß lange Jahre CSU-Generalsekretär war. Dafür nutzte sie auch ihre Kontakte zur Strauß-Tochter und CSU-Europaabgeordneten Monika Hohlmeier, die aber betont, keine Provision erhalten zu haben. An Tandler soll dagegen reichlich Geld geflossen sein - im Raum steht mittlerweile der Verdacht, dass Provisionen nicht korrekt versteuert wurden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Auch im neuen Jahr wird die Maskenaffäre in der Landespolitik eine gewichtige Rolle spielen. Mitte Dezember wurde dazu im Landtag der erste Untersuchungsausschuss dieser Wahlperiode eingesetzt, der die Vorgänge rund um die umstrittenen Geschäfte umfangreich aufklären soll. Auch die juristische Aufarbeitung geht weiter: Die Generalstaatsanwaltschaft München kündigte kürzlich an, beim Bundesgerichtshof Beschwerde gegen mehrere Entscheidungen des Oberlandesgerichts (OLG) München einzulegen. Dieses sah im Handeln der Beschuldigten "den Tatbestand der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern nicht erfüllt".

Die Aufreger des Jahres

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) stand auch dieses Jahr besonders im Fokus. Während er vor allem in den Wintermonaten aus seiner Skepsis gegenüber harten (und von ihm teils mitbeschlossenen) Corona-Maßnahmen keinen Hehl machte, stand er im Sommer plötzlich wegen seines eigenen Impfstatus' im Rampenlicht: Aiwanger war als einziger im Kabinett nicht gegen Corona immunisiert. Der Freie-Wähler-Chef irritierte daraufhin mit mehreren Aussagen, nutzte das Thema Impfskepsis im Bundestagswahlkampf, wählte zwischenzeitlich einen Apartheid-Vergleich – und ließ sich nach langem Zögern im Spätherbst nach eigenen Angaben doch noch impfen. Und Spitzenvertreter der Freien Wähler, die über Monate auf Lockerungen gedrängt hatten, avancierten zu Befürwortern strenger Vorgaben.

Auch am Sonntag der Bundestagswahl und den Tagen danach löste Aiwanger viele Debatten aus, obwohl seine Freien Wähler den angestrebten Einzug ins Parlament deutlich verfehlten. Der Grund: Auf Aiwangers Twitter-Account wurde kurzzeitig die vermeintliche Vorab-Prognose eines Umfrageinstituts veröffentlicht – verbunden mit einem Wahlaufruf für die eigene Partei. Aiwanger ruderte stückchenweise zurück, musste sich wohl auf Geheiß von Ministerpräsident Söder im Landtag entschuldigen – und kam schließlich um ein Bußgeld herum.

Mitte des Jahres sorgte der neue SPD-Fraktionschef Florian von Brunn im Landtag mit folgendem Satz für große Aufregung: "Die Vorgänger der CSU waren die Steigbügelhalter von Adolf Hitler." Damit reagierte er auf Populismus-Vorwürfe aus den Reihen der Christsozialen. Die wiederum waren zutiefst empört, von einer "unglaublichen Entgleisung" war die Rede. Am Ende erhielt der SPD-Politiker eine Rüge von Landtagspräsidentin Aigner. Warum ein Historiker von Brunns Satz als "unterkomplex" bezeichnete, lesen Sie hier.

AfD: Chat-Protokolle & Fraktions-Streit

Aufregung gab es auch um und über die bayerische AfD. Ende des Jahres veröffentlichte der BR interne Chatprotokolle, in denen sich radikale Positionen gegen den Staat und seine demokratischen Institutionen zeigten. "Denke, dass wir ohne Bürgerkrieg aus dieser Nummer nicht mehr rauskommen werden", schrieb etwa die AfD-Landtagsabgeordnete Anne Cyron. Nach der Veröffentlichung wollte sie das als Missverständnis verstanden wissen: Sie habe nur vor einem Bürgerkrieg warnen wollen. Die anderen Fraktionen und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) waren sich gleichwohl einig: Die Enthüllungen seien "erschreckend", "entsetzlich", "beschämend".

Auch die AfD-Landtagsfraktion sorgte mit internen Streitereien weiter für Schlagzeilen. Anfang des Jahres verzichteten die Abgeordneten auf eine gemeinsame Winterklausur, weil man sich nicht auf eine Tagesordnung einigen konnte. Die nach weiteren Austritten auf 18 Abgeordnete geschrumpfte Fraktion besteht aus zwei Gruppen. Später im Jahr konnte sich die eine Gruppe mit ihrem Personal für die Fraktionsspitze durchsetzen - dafür rückten die bisherigen Fraktionschefs Katrin Ebner-Steiner und Ingo Hahn in den AfD-Reihen im Landtag nach hinten.

Das politische Duell des Jahres: Söder vs. Laschet

Viel hätte nicht gefehlt – und Markus Söder wäre in die Fußstapfen seiner großen politischen Vorbilder Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber getreten: Kanzlerkandidat der Union wollte Söder werden, obwohl er lange betont hatte: "Mein Platz ist in Bayern." Doch nach aufregenden Tagen im Frühjahr scheiterte Söder unter anderem am Veto von CDU-Legende Wolfgang Schäuble – und schließlich auch am Votum von Präsidium und Parteivorstand bei den Christdemokraten.

Im Wahlkampf stichelte der CSU-Chef dann immer wieder gegen den damaligen CDU-Chef Armin Laschet, der das Rennen um die Kandidatur gemacht hatte. Erst zwei Wochen vor der Wahl änderte die CSU ihre Strategie, setzte auf geschlossene Reihen und öffentliches Laschet-Lob. Zwei Tage vor der Bundestagswahl erklärte Laschet beim Wahlkampfabschluss der Union in München: "Armin und Markus, das wird ein tolles Team in den Koalitionsverhandlungen." Es kam dann anders – die Schwesterparteien sind im Bund jetzt in der Opposition, Laschet ist einfacher Bundestagsabgeordneter der CDU mit ihrem designierten Neu-Parteichef Friedrich Merz.