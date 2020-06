Corona-Vorkehrungen auf dem Gurkenflieger

In Niederbayern beginnt die Gurkenernte in diesem Jahr mit hohen Sicherheits- und Hygienevorkehrungen. Noch sei die Gurkenernte so schwierig wie heuer gewesen, sagt Herbert Mühlbauer, Vorsitzender der Gurkenerzeugerorganisation GEO. Er hat auf seinem Hof in Badersdorf rund 300.000 Euro in zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen wegen Corona investiert.

Teams müssen streng getrennt voneinander arbeiten

Die Saisonarbeiter müssen sich beim Betreten und Verlassen des Hofes jedes Mal einem kurzen Gesundheitscheck unterziehen, bei dem unter anderem Fieber gemessen wird. Beim geringsten Verdacht, so Mühlbauer, werde reagiert. Damit bei einem Corona-Verdachtsfall nicht gleich der ganze Betrieb unter Quarantäne muss, hat er seine Arbeiter in Teams aufgeteilt, die während der gesamten Erntezeit streng getrennt voneinander arbeiten und untergebracht sind.