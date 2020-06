Corona-Vorgaben gelockert: Mehr planbare Operationen möglich

Viele Krankenhäuser in der Oberpalz können ab sofort wieder mehr planbare Operationen durchführen. Die Bezirksregierung hat die Corona-Vorgaben zu Pfingsten gelockert. Krankenhäuser und Reha-Einrichtungen im Bereich der Integrierten Leitstellen Amberg und Regensburg müssen nur noch 15 Prozent ihrer Betten für Covid19-Patienten reservieren. Bislang waren es 25 Prozent in Kliniken und 30 Prozent in Reha-Einrichtungen.

Zahl positiv getesteter stabil

Die Infektionszahlen erlauben laut Regierung der Oberpfalz die Lockerung. So waren seit Anfang Mai im Bereich der ILS Amberg maximal 25 der 316 reservierten Betten mit Coronapatienten belegt. Zur Hochzeit Mitte April waren es 110 Patienten. Auch im Bezirk der ILS Regensburg seien Lockerungen möglich. Die Zahl positiv getesteter Menschen hat in den Kreisen Regensburg, Cham und Neumarkt laut Regierung zuletzt nur gering zugenommen.

Bei den zahlreichen Coronafällen in Regensburger Flüchtlingsunterkünften seien eher wenig schwere Verläufe zu erwarten. Beatmungsplätze auf Intensivstationen müssen im ILS-Bezirk Regensburg aber weiterhin zu 30 Prozent für Covid19-Erkrankte freigehalten werden.

Kapazitäten müssen bereitgestellt werden

Alle Krankenhäuser müssen in der Lage bleiben, innerhalb von maximal 48 Stunden weitere Behandlungskapazitäten für Corona-Patienten bereitzustellen, wenn das ein Anstieg der Infektionszahlen notwendig macht.

Vor Kurzem hatte auch die Regierung von Niederbayern die Vorgaben gelockert und den Kliniken eine schrittweise Rückkehr zum Normalbetrieb ermöglicht.