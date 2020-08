In München steigt Zahl der infizierten Reiserückkehrer

Vor wenigen Wochen hatte es in München noch täglich Neuinfizierte im einstelligen Bereich gegeben, diese Woche waren es im Schnitt rund 70. Anfang der Woche hatte das städtische Gesundheitsreferat erstmalig und einmalig Zahlen herausgegeben, aus denen hervorgeht, dass rund zwei Drittel davon Reiserückkehrer sind. Am Montag waren von rund 80 neu gemeldeten, infizierten Münchnern knapp 50 an den Testzentren an den Autobahnen, Flughäfen und Bahnhöfen positiv getestet worden.

Wer als Reiserückkehrer zum Hausarzt oder in ein kommunales Testzentrum ging, wurde als ein solcher Rückkehrer nicht identifiziert. Der Anteil der Reiserückkehrer an den Neuinfizierten könnte also noch einmal deutlich höher liegen.

Kroatien mit Abstand der größte Brennpunkt

Erstmals präsentierte das Amt nun auch die "Herkunftsländer" für die Neuinfektionen in der vergangenen Woche: Demnach gab es in Deutschlands größter Kommune knapp 300 Neuinfektionen in dieser Zeitspanne, 250 davon konnten zurückermittelt werden. Reisende aus Kroatien stellten mit 66 Fällen die größte Gruppe, noch vor denen, die sich in München selbst angesteckt haben.

Insgesamt ist fast die Hälfte der Neuinfizierten auf Rückreisende vom Balkan zurückzuführen, Urlauber aus anderen, beliebten europäischen Reiseländern wie Spanien, Frankreich und Italien spielen mit insgesamt 20 Fällen nur eine untergeordnete Rolle. Unklar ist noch, ob sich diese Zahlen auf ganz Bayern übertragen lassen.

Auch in anderen Städten in Oberbayern steigt die Zahl der Neuinfizierten, hierfür sind ebenfalls Reiserückkehrer ein Grund.