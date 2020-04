Coronavirus: Keine Infizierten auf Rettungsschiff "Alan Kurdi"

Das deutsche Rettungsschiff "Alan Kurdi" der Regensburger Rettungsorganisation "Sea Eye" mit 150 Geretteten an Bord ist in den internationalen Gewässern vor der italienischen Stadt Palermo angelangt. Wie der evangelische Pressedienst (epd) berichtet, seien bisher weder Crewmitgliedern noch Gerettete mit dem Coronavirus infiziert.

"Alan Kurdi" für so viele Menschen nicht ausgelegt

Wie es aus dem Bericht hervorgeht, hätten die Geretteten die sechste Nacht in Folge unter beengten Verhältnissen an Deck des Schiffes verbracht. Für so viele Menschen sei das Rettungsschiff nicht ausgelegt, bestätigt Sea-Eye auf ihrer Homepage. Eine Lösung sei aber weiterhin nicht in Sicht.

Schiffs-Crew stehe unter hoher psychischer Belastung

Bislang verweigerten Italien und Malta einen sicheren Hafen wegen der aktuellen Corona-Krise. Kapitänin Bärbel Beuse betonte laut Mitteilung, dass es eine schnelle Lösung brauche, andernfalls müsse sie den Notstand auf dem Schiff erklären. Die 17-köpfige Crew stehe unter hohen psychischen Belastungen und leide unter Schlafmangel. Sie müsse nicht nur die Geretteten versorgen, sondern auch immer wieder die Situation erklären, um Unruhen vorzubeugen. Dennoch käme es zu Konflikten.

Lebensmittellieferung am Samstag

Die Lage an Bord des Schiffes auf dem Mittelmeer habe sich kurzzeitig leicht entspannt, nachdem die italienische Rettungsleitstelle eine Unterstützung mit Lebensmitteln zugesagt habe. Die Lieferung von Reis, Couscous, Müsliriegeln und Kartoffeln sei am Samstagvormittag von einem Küstenschiff überbracht worden.

Geretteter wegen psychischer Probleme evakuiert

Die "Alan Kurdi" hatte am Montag 150 Flüchtlinge vor der libyschen Küste an Bord genommen. Die Menschen saßen den Angaben zufolge ohne Rettungswesten in zwei überfüllten Holzbooten. Eine Person wurde inzwischen wegen psychischer Probleme evakuiert. Die Bundesregierung hatte am Mittwoch erklärt, sie sei mit allen Beteiligten im Gespräch, um eine Lösung zu finden.