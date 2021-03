Corona-Ausbruch in Schwabens größtem Schlachthof

Der erste Fall wurde laut Gesundheitsamt am 1. März bekannt. Bei den folgenden Reihentestungen stellte sich dann heraus, dass sich noch mehr Mitarbeiter infiziert hatten. Bislang sind laut Gesundheitsamt 83 Menschen positiv getestet und knapp 100 enge Kontaktpersonen ermittelt und in Quarantäne. Die Ermittlungen laufen hier aber noch weiter.

Mutante aus Großbritannien in drei Fällen

Auswirkungen auf die Inzidenz habe der Ausbruch in Buchloe derzeit nicht, das liege auch daran, so das Gesundheitsamt, dass ein Teil der Infizierten auch in Nachbarlandkreisen wohne. In drei Fällen wurde die Mutante aus Großbritannien festgestellt, teilte das Gesundheitsamt weiter mit. Derzeit wird in Buchloe nicht geschlachtet, das habe aber nicht das Gesundheitsamt angeordnet, sondern sei eine Entscheidung des Unternehmens.

Gesundheitsamt: keine Verstöße gegen Hygienekonzept

Von Vion heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme, dass seitens der Überwachungsbehörden keine Verstöße gegen das Hygienekonzept des Unternehmens festgestellt worden sind. Das wird auch vom Gesundheitsamt bestätigt. Wo Abstände nicht möglich sind, müssten die Mitarbeiter Masken tragen. Zusätzlich habe man Plexiglasscheiben eingebaut und in den Pausenräumen die Zahl der Mitarbeiter beschränkt.